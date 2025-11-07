Zatrzymany sprawca brutalnych ataków na przypadkowe osoby Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Wczoraj kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 31-letniego mieszkańca Wrocławia, który był poszukiwany w związku z brutalnymi atakami na przypadkowe osoby w centrum miasta. Dziś usłyszał w tej sprawie trzy zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a czyn zakwalifikowany został jako działanie o charakterze chuligańskim co daje możliwość zaostrzenia orzekanej kary.

Do zdarzeń doszło 25 i 27 października br., kiedy to mężczyzna, działając bez żadnego powodu, zaatakował trzy osoby w miejscu publicznym. W wyniku jednego z tych ataków pokrzywdzona kobieta doznała obrażeń w postaci złamania kości nosowej.

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym funkcjonariuszy pionu kryminalnego ze Starego Miasta oraz informacjom, które napływały do nas od mieszkańców w odpowiedzi na policyjny apel, sprawca został namierzony i zatrzymany wczoraj w godzinach popołudniowych.

31-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, kwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim, zgodnie z art. 57a § 1 Kodeksu karnego. Tego rodzaju kwalifikacja oznacza możliwość zaostrzenia wymiaru kary wobec sprawcy.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował dziś o zastosowaniu wobec 31-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci przypominają, że wszelkie przejawy przemocy i agresji w przestrzeni publicznej spotykają się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film przedstawia policjantów prowadzących zatrzymanego mężczyznę korytarzem z pomieszczenia dla osób zatrzymanych do nieoznakowanego radiowozu.