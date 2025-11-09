Pomagamy i chronimy Data publikacji 09.11.2025 Powrót Drukuj Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy sierpnia do połowy września 2025 r.

st. sierż. Oliwia Zyg

Uratowała owczarki błąkające się po trasie

3 sierpnia – droga ekspresowa S5, okolice Poznania.St. sierż. Oliwia Zyg pełni służbę w Ogniwie Konnym w Wydziale Prewencji KMP w Częstochowie. Podczas podróży samochodem zauważyła dwa duże psy biegające po drodze S5. Owczarki stwarzały zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Policjantka zatrzymała się na poboczu i wysiadła z auta, żeby zawołać je do siebie. Psy od razu podbiegły do policjantki i poszły za nią do samochodu. Na parkingu policjantka poprosiła o pomoc oficera dyżurnego, który wezwał odpowiednie służby. W tym czasie st. sierż. Oliwia Zyg wstawiła post o odnalezionych psach na media społecznościowe. Po chwili skontaktowała się z nią właścicielka zwierząt, która podziękowała policjantce i pojechała odebrać swoje pupile.

st. sierż. Marcin Malczewski

Po służbie zatrzymał nietrzeźwą kierującą

20 sierpnia – Dobromierz. Dzielnicowy Komisariatu Policji II w Wałbrzychu st. sierż. Marcin Malczewski spędzał czas wolny, jadąc drogą krajową nr 34 na terenie powiatu świdnickiego. W pewnym momencie zauważył kierującą samochodem, która jechała szerokością całej jezdni, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusz, korzystając z pierwszej bezpiecznej okazji, po tym jak kobieta przez nieuwagę zjechała na pobocze, uniemożliwił jej dalszą jazdę i zabrał jej kluczyki od samochodu. Od kobiety była wyczuwalna woń alkoholu. Na miejsce od razu wezwał patrol z miejscowego Posterunku Policji w Dobromierzu. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca miała ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie.

nadkom. Sławomir Pierzchanowski

Pomógł 75-latkowi po ataku epilepsji i z urazem głowy

20 sierpnia – Kętrzyn. Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie nadkom. Sławomir Pierzchanowski spędzał czas wolny, jadąc samochodem ul. Limanowskiego, gdy nagle, kwadrans po 18.00, zauważył mężczyznę leżącego na chodniku. Natychmiast zatrzymał się w bezpiecznym miejscu i do niego podbiegł. Funkcjonariusz zorientował się, że senior ma uraz głowy, dlatego w pierwszej kolejności zadbał o bezpieczeństwo mężczyzny i udzielił mu pomocy. Szybko wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Jak się okazało, 75-latek miał problemy zdrowotne i chwilę wcześniej dostał ataku epilepsji. Policjant zaopiekował się nim i monitorował funkcje życiowe do przyjazdu ratowników medycznych.

sierż. Oskar Maciuewicz, sierż. Aleksandra Preś

Pomogli mężczyźnie z podejrzeniem udaru

22 sierpnia – Gubin. Sierż. Oskar Maciuewicz i sierż. Aleksandra Preś z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP w Gubinie podczas patrolowania miasta zauważyli mężczyznę leżącego na jezdni. Obok leżał wywrócony motorower. Mundurowi natychmiast pobiegli do 72-latka, który był przytomny, ale nie wiedział, jak doszło do upadku. Jego wypowiedzi były niespójne i nielogiczne. Dodatkowo poszkodowany uskarżał się na ból ręki. Funkcjonariusze zaopiekowali się seniorem i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a po przebadaniu mężczyzny załoga ratownictwa medycznego zdecydowała o zabraniu 72-latka do szpitala. Jak się okazało, senior złamał prawą rękę w okolicy łokcia oraz stwierdzono u niego podejrzenie udaru.

asp. Łukasz Staromłyński

Pomógł kobiecie ubranej jedynie w koszulę nocną i sweter

22 sierpnia – Wrocław. W godzinach wieczornych dyżurny krzyckiego komisariatu w czasie wolnym od służby zauważył seniorkę poruszającą się o lasce, ubraną w koszulę nocną i sweter. Towarzyszyła jej młodsza osoba, która próbowała pomóc. Policjantowi udało się ustalić, że 90-latka wyszła ze swojego mieszkania i wsiadła do komunikacji miejskiej. Seniorka nie pamiętała swojego dokładnego adresu ani danych kontaktowych do rodziny. Funkcjonariusz, wykorzystując swoją wiedzę, w krótkim czasie ustalił dane kobiety oraz jej miejsce zamieszkania. Następnie wraz z nią przemieścił się taksówką pod wskazany adres. Okazało się, że drzwi mieszkania były otwarte. Po chwili na miejscu pojawił się syn seniorki.

st. asp. Michał Tomanek

Zauważyła leżącego mężczyznę. Pomocy udzielił mu jej tata, policjant

24 sierpnia – droga wojewódzka nr 911. St. asp. Michał Tomanek z Zespołu Prasowego KWP w Katowicach spędzał czas wolny, jadąc samochodem z rodziną. Nagle jego córka Oliwia zauważyła mężczyznę leżącego na chodniku. Policjant natychmiast zawrócił, zatrzymał pojazd na stacji benzynowej i podbiegł do poszkodowanego. Po ocenie stanu mężczyzny wezwał pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili podbiegły do niego dwie kobiety. Jedna z nich, będąca lekarzem, przejęła uciskanie klatki piersiowej mężczyzny. Wtedy mundurowy rozpoczął badanie urazowe. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, policjant przekazał im zebrane informacje. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

asp. szt. Arkadiusz Grenca

Pomógł przyjść na świat Julianowi

1 września – Pelplin. Przed 7.00 do Komisariatu Policji w Pelplinie wbiegł zdenerwowany mężczyzna. Jego partnerka nagle zaczęła rodzić w samochodzie. Asp. szt. Arkadiusz Grenca bez chwili wahania ruszył z pomocą. Wsiadł do auta rodziców i wspólnie z nimi udał się do najbliższej placówki medycznej. Kiedy okazało się, że przychodnia jest jeszcze zamknięta, funkcjonariusz skontaktował się z dyspozytorem numeru alarmowego i wezwał pogotowie. Akcja porodowa postępowała bardzo szybko, ale dzięki pomocy policjanta i osób postronnych, kobieta mogła bezpiecznie urodzić synka. Chwilę później na miejsce dotarła karetka i przewiozła mamę z noworodkiem do szpitala. Julian urodził się zdrowy, a mama czuje się dobrze.

sierż. Maciej Włodarczyk

Zasłabła na balkonie. Pomógł dzielnicowy

11 września – Słubice. Około 18.00 dzielnicowy słubickiej jednostki sierż. Maciej Włodarczyk otrzymał wezwanie na jedno z osiedli, gdzie zgłoszono upadek kobiety na balkonie. Mundurowy wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej, wykorzystując drabinę hydrauliczną, dotarli do balkonu, na którym leżała osłabiona 83-latka. Po chwili udało się nawiązać kontakt z kobietą. Gdy otrzymała pierwszą pomoc, powiedziała dzielnicowemu, że wyszła na balkon, potknęła się i przewróciła. Wtedy uderzyła głową o posadzkę. Dodatkowo przekazała mundurowym, że jest po operacji i nie dała rady sama wstać. Ratownicy medyczni podjęli decyzję o przetransportowaniu seniorki do szpitala.

oprac. Katarzyna Chrzanowska