Odznaczeni za narażenie życia Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja to wyjątkowe odznaczenie przyznawane policjantom za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.

Dla policjanta, któremu medal zostanie nadany, przewidziano dodatkowe uhonorowanie przez podwyższenie emerytury o 1 procent podstawy wymiaru oraz możliwość otrzymania nagrody pieniężnej.

sierż. szt. Justyna Biegaj

Policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnych podczas swoich służb zawsze mają zajęcie. Nie raz narażają zdrowie podczas różnych akcji. Ratują ludzkie życie z policyjnego obowiązku, ale czasami otrzymują za to wyróżnienie. Za taką akcję sierż. szt. Justyna Biegaj otrzymała medal im. podkom. Policji Andrzeja Struja. Podczas jednej ze służb, w maju 2023 r., policjanci sierż. szt. Justyna Biegaj i sierż. szt. Łukasz Tarłowski (też odznaczony medalem), wtedy z OPI KMP w Kielcach, otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania na osiedlu Jagiellońskim w Kielcach. Gdy dotarli na miejsce, przed blokiem stali ludzie, którzy wołali, by ratować człowieka z płonącego mieszkania. Funkcjonariusze natychmiast weszli do pełnej dymu klatki schodowej, a potem do płonącego lokalu na parterze. W jednym z pomieszczeń znaleźli mężczyznę leżącego na podłodze. Nie był w stanie sam się wydostać, dlatego policjanci przenieśli go w bezpieczne miejsce. Płomienie szybko się rozprzestrzeniały, ale strażacy opanowali pożar. Uratowany mężczyzna trafił do szpitala. Sierż. szt. Justyna Biegaj wstąpiła do Policji w 2018 r. Na początku była w OPI KMP w Kielcach, a od dwóch lat pracuje na stanowisku pomocnika dyżurnego SSK. Mąż pani Justyny również jest policjantem. W wolnym czasie wędrują po górach i podróżują.

asp. Paweł Piśkiewicz

10 maja 2024 r. asp. Paweł Piśkiewicz rozpoczął urlop. Po południu córka policjanta zauważyła kłęby dymu unoszące się nad dachami osiedla domów jednorodzinnych. Policjant pobiegł sprawdzić, co się stało. Płonęła drewniana altanka śmietnikowa przylegająca do ściany pensjonatu opiekuńczo-rehabilitacyjnego. Dym wdzierał się do budynku, a płomienie zaczynały trawić elewację. Policjant wszedł do środka, starając się odnaleźć i ewakuować mieszkańców pensjonatu. Sąsiedzi szybko się zorganizowali i kilka osób wyprowadzało seniorów, z których większość miała problemy z samodzielnym poruszaniem się. Przed przyjazdem służb asp. Piśkiewicz wyniósł cztery osoby. Strażacy i policjanci ruszyli do akcji, ewakuowano ponad 40 osób i udało się ugasić pożar. Służby medyczne odwoziły poszkodowanych do szpitala, a wśród nich był asp. Piśkiewicz, któremu trzeba było podać tlen i zatrzymać go w szpitalu. Rano objawy zatrucia dymem ustały i policjant pojechał z rodziną na zasłużony wypoczynek. Za uratowanie osób otrzymał medal im. podkom. Policji Andrzeja Struja, podziękowania z urzędu miasta oraz Nagrodę Orzeł Służby Publicznej 2025. Asp. Paweł Piśkiewicz jest w Policji od 2011 r. Służył w SPPP w Kielcach, potem w WRD w Kielcach, a teraz jest w PDOZ KMP w Kielcach. Paweł Piśkiewicz lubi jazdę na rowerze i górskie wycieczki z rodziną.

zdj. archiwum policjantów