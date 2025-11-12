Funkcjonariusze ujawnili nielegalny handel chronionymi gatunkami Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wspólnie z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ujawnili przypadki nielegalnego handlu zwierzętami objętymi ochroną gatunkową. Podczas odbywających się w miniony weekend w Lublinie targów zabezpieczono łącznie 6 żółwi błotnych, 3 kameleony oraz 25 pytonów królewskich. Zwierzęta były oferowane do sprzedaży bez wymaganych zezwoleń, a jedna ze sprzedających posługiwała się podrobionymi dokumentami.

Podczas wspólnych działań kontrolnych, prowadzonych w trakcie targów zwierząt egzotycznych w Lublinie, funkcjonariusze ujawnili przypadki naruszeń przepisów ustawy o ochronie przyrody. Część oferowanych do sprzedaży okazów znajdowała się pod ochroną gatunkową i wymagała odpowiednich zezwoleń, których wystawcy nie posiadali.

27-latka przedstawiła dokumenty poświadczające rzekome legalne pochodzenie zwierząt, które – jak ustalili policjanci – nosiły znamiona fałszerstwa. Zabezpieczono pełną dokumentację związaną z handlem oraz próbki dowodowe, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Żółwie błotne zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Egzotarium w Lublinie, którego przedstawiciel uczestniczył w czynnościach. Zapewniono im odpowiednią opiekę i warunki bytowe.

W sprawie prowadzone jest dochodzenie w kierunku naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody. Za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że handel zwierzętami egzotycznymi i chronionymi wymaga odpowiednich zezwoleń, a nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie jest przestępstwem. Każdy, kto decyduje się na zakup lub sprzedaż takich zwierząt, powinien upewnić się, że transakcja odbywa się zgodnie z prawem.