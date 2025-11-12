#Pomagamyichronimy - dzielnicowa ewakuowała mieszkańców bloku, w którym wybuchł pożar Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dzielnicowej z Komisariatu Policji w Warce uniknięto tragedii podczas pożaru, do którego doszło w sobotę (8.11) w mieszkaniu w domu wielorodzinnym na terenie Warki.

W sobotę (8 listopada) przed godziną 8.00 dyżurny wareckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z jednego z mieszkań na terenie miasta. Zgłoszenie zauważyła dzielnicowa, która wiedziała, że w budynku mogą być dzieci, dlatego natychmiast pojechała na miejsce, o czym powiadomiła dyżurnego. Dotarła na miejsce jako pierwsza i od razu przystąpiła do działania.

Z jednego z mieszkań wydobywał się gęsty, gryzący dym. Asp. szt. Aneta Ścisłowska podjęła decyzję o natychmiastowej ewakuacji mieszkańców budynku. Blok opuściło 12 osób, w tym 12-letni chłopiec. Po chwili na miejsce dotarł drugi patrol, który wspomógł ewakuację mieszkańców. Bardzo szybko na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy, zarówno z ochotniczej, jak i Państwowej Straży Pożarnej, którzy przeprowadzili akcję gaśniczą i oddymili budynek, ponieważ dym przedostał się przewodami wentylacyjnymi do innych mieszkań.

Dzięki czujności jednej z mieszkanek budynku oraz sprawnym działaniom służb nikt nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu czynności i przewietrzeniu budynku mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji.

To nie pierwsza interwencja asp. szt. Anety Ścisłowskiej, która zakończył się uratowaniem ludzi. O działaniach policjantki pisaliśmy m.in. tutaj, czy też tutaj. Ratowała także zwierzęta.