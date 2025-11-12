Aspirant Monika Brojecka odeszła na wieczną służbę. Cześć Jej Pamięci! Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, aspirant Moniki Brojeckiej, funkcjonariuszki gorzowskiej komendy. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz policjantów i pracowników, Rodzinie i Bliskim zmarłej składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Aspirant Monika Brojecka przez ostatnie lata walczyła z ciężką chorobą. Miała ogromną wolę walki o swoje zdrowie. Nie było łatwo, ale nie poddawała się i podjęła ogromny wysiłek. W tym nierównym boju pomagało jej wiele osób. Wszyscy trzymaliśmy mocno kciuki za jej zdrowie, licząc, że wróci do swoich obowiązków – domowych i służbowych. Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o jej śmierci.

Monika na co dzień prowadziła dochodzenia i starała się pomóc osobom, które stały się pokrzywdzonymi w przestępstwach. Poza służbowymi obowiązkami angażowała się także w pomoc innym. To dzięki niej w przeszłości wsparcie otrzymała dziewczynka, u której zdiagnozowano problemy z sercem czy też inne dziecko z chorobą nowotworową.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz policjantów i pracowników, Rodzinie i Bliskim zmarłej składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej Pamięci!