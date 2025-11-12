Policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o uśmiercenie psa w lesie w Trzciankach Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z puławskiej komendy ustalili i zatrzymali 25-latka z powiatu puławskiego, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami poprzez zastawienie w lesie w Trzciankach wnyków ze stalowej linki, w które złapały się trzy psy, jeden z nich nie przeżył. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty o znęcanie się nad zwierzętami i czwarty dotyczący posiadania narzędzi służących do kłusowania. Prokurator objął go dozorem Policji. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Zgłoszenie o psach znalezionych w lesie w Trzciankach wpłynęło do puławskiej komendy w ubiegłym tygodniu, 6 listopada od osób, które przyjechały do lasu na grzyby. Dwa psy, sporej wielkości kundelki miały na szyjach pętle samozaciskowe ze stalowymi linkami zamocowanymi do drzew. Każdy ruch zwierząt powodował, że pętle się zaciskały. Jednego z psów, mimo że był bardzo agresywny udało się uwolnić, po czym natychmiast uciekł, drugi natomiast był już martwy.

Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli pętle z linkami. Martwy pies został zabezpieczony do badań sekcyjnych. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Puławach, ale ze względu na wyjątkowo bulwersujący charakter sprawy do działań zaangażowali się również policjanci z innych wydziałów, w tym dzielnicowy z gminy Janowiec. Braliśmy pod uwagę każdą ewentualność, również taką, że psy przypadkowo mogły paść ofiarą kłusowników, którzy zastawili w lesie sidła na dzikie zwierzęta, sprawdzaliśmy każdy trop oraz informację dotyczącą podobnych zdarzeń.

Okazało się, że we wrześniu i październiku na podobne wnyki złapał się pies mieszkańca gminy Janowiec, ale dzięki szybkiej reakcji właścicieli udało się go uratować.

W sobotę, 8 listopada, w wyniku intensywnych czynności służbowych ustalony i zatrzymany został 25-letni mieszkaniec powiatu puławskiego. Podczas przeszukania posesji gdzie zamieszkuje 25-latek, funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą znaleźli i zabezpieczyli szereg narzędzi przeznaczonych do kłusowania, których posiadanie jest zabronione. Czynności z zatrzymanym trwały do późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia mężczyzna został przesłuchany, usłyszał cztery zarzuty - trzy o znęcanie się nad zwierzętami poprzez zastawienie wnyków z linki metalowej stanowiących urządzenia chwytające zadające ból i cierpienie schwytanej zwierzyny i czwarty dotyczący posiadania narzędzi służących do kłusowania. Policjanci doprowadzili 25-latka do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego. Prokurator objął podejrzanego dozorem Policji. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

( KWP w Lublinie / kp)