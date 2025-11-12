Dzięki skutecznej reanimacji policjanci krakowskiej drogówki uratowali życie mężczyzny Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów krakowskiej drogówki udało się uratować życie pasażera taksówki, który podczas przejazdu stracił przytomność. Asp. Dariusz Wrona, sierż. szt. Agnieszka Obrzut, sierż. Adrian Ptak i sierż. Daniel Pietralik do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego reanimowali mężczyznę. Dzięki profesjonalnej pomocy udzielonej przez funkcjonariuszy życie mężczyzny udało się uratować.

W czwartek, 6 listopada br., w godzinach porannych, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie patrolowali rejon ul. Śniadeckich. Nagle kierujący pojazdem taxi zatrzymał radiowóz i poinformował funkcjonariuszy, że jego klient skarżył się na złe samopoczucie i bóle w okolicach klatki piersiowej, po czym zemdlał i nie daje oznak życia. Policjanci natychmiast podbiegli do pojazdu, z którego wyciągnęli nieprzytomnego pasażera. Asp . Dariusz Wrona i sierż. szt. Agnieszka Obrzut sprawdzili czynności życiowe u mężczyzny, a kiedy okazało się, że nie oddycha, błyskawicznie przystąpili do reanimacji. Jednocześnie funkcjonariusze poinformowali dyspozytora ruchu drogowego o zaistniałej sytuacji, który wysłał pogotowie ratunkowe oraz policyjne wsparcie.

Po chwili na miejsce dotarł kolejny patrol z Wydziału Ruchu Drogowego, w składzie sierż. Adrian Ptak i sierż. Daniel Pietralik, którzy udzielili pomocy w trakcie trwającej akcji ratunkowej i zapewnili ciągłość działań w resuscytacji krążeniowo oddechowej. Następnie reanimację kontynuowała załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała 37-letniego obywatela Białorusi do jednego z krakowskich szpitali, gdzie odzyskał on czynności życiowe.

Natychmiastowa reakcja policjantów Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz profesjonalnie przeprowadzone przez nich czynności ratunkowe pozwoliły na uratowanie życia i zdrowia mężczyzny.