Zatrzymanie i areszt za podpalenie marketu w Grodzisku Mazowieckim Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Zaangażowanie i determinacja policjantów z Grodziska Mazowieckiego i funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania osoby podejrzanej o podpalenie sklepu wielkopowierzchniowego. To 29–letni Polak. Mężczyzna usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na wniosek prokuratury, Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Od pierwszych chwil po zgłoszeniu pożaru supermarketu, na miejscu zdarzenia intensywnie pracowali policjanci z Grodziska Mazowieckiego. Funkcjonariusze z tej jednostki oraz z Oddziału Prewencji Policji zabezpieczali teren w nocy i w kolejnych dniach podczas prowadzonej akcji gaśniczej. Jednocześnie z tymi działaniami, z udziałem policjantów ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zbierane były informacje o okolicznościach zdarzenia i osobach, które mogły być jego świadkami. Kolejnego dnia w miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny przez biegłych z zakresu pożarnictwa i informatyki, prokuratorów oraz policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą. Wszystkie zgromadzone materiały wskazywały na możliwe podpalenie marketu.

Policjanci szczegółowo sprawdzili każdy trop i bardzo szybko wytypowali osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa.

29-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Straty na skutek tego przestępstwa zostały wycenione na ponad 6 milionów złotych.

Sąd przychilił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci i tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za to przestęstwo kodeks karny przewiduje nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

( KSP / kc)

