Śląscy łowcy głów zatrzymali poszukiwanego dwoma listami gończymi – wpadł w Zabrzu Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy wsparciu zabrzańskich kryminalnych, zatrzymali w bezpośrednim pościgu 31-letniego Marcina C. poszukiwanego listami gończymi. Mężczyzna podczas ucieczki uszkodził radiowóz oraz potrącił jednego z policjantów.

Do zdarzenia doszło na początku listopada br. Policjanci z Komisariatu V Policji w Zabrzu podczas patrolu zauważyli na jednej z ulic miasta pojazd, w którym znajdował się poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej 31-latek. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu auta do kontroli, jednak kierowca nie zastosował się do poleceń mundurowych i podjął ucieczkę. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz oraz potrącił jednego z policjantów. Na szczęście funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Poszukiwanemu udało się uciec.

Po kilkunastu godzinach od zdarzenia został namierzony przez policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach i zabrzańskich stróżów prawa w jednym z mieszkań na terenie Zabrza. Chcąc uniknąć zatrzymania, 31-latek ukrył się przed policjantami w wersalce. To jednak nie uchroniło go przed konsekwencjami jego czynów. Był bowiem poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Okręgowy w Gliwicach oraz Sąd Rejonowy w Zabrzu. Gliwicki sąd skazał go na 3 lata pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków, natomiast zabrzański sąd wydał list gończy w związku z karą 4 lat więzienia za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

Jednak zanim trafił do więziennej celi na 7 lat, usłyszał dodatkowo zarzuty dotyczące czynnej napaści na policjanta, uszkodzenia mienia, oraz posiadania narkotyków, który podczas zatrzymania przy nim znaleziono.

Zespół Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach, nazywany potocznie „śląskimi łowcami głów”, to grupa doświadczonych policjantów, którzy każdego dnia zajmują się namierzaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców – osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, często za granicą. Ich praca wymaga ogromnej determinacji, wiedzy operacyjnej i współpracy z wieloma jednostkami w kraju i poza jego granicami. Dzięki ich skuteczności każdego roku w ręce wymiaru sprawiedliwości trafiają dziesiątki groźnych przestępców, którzy przez lata próbowali unikać odpowiedzialności.

(KWP w Katowicach / kp)

