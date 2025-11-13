Miał ponad 1,5 promila i próbował uniknąć kontroli drogowej Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogardzie w pościgu zatrzymali 42-letniego kierowcę, który chciał uniknąć kontroli drogowej. Badanie alkomatem u mężczyzny wykazało ponad półtora promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za dwa przestępstwa, za które grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy na terenie miejscowości Kliniska Wielkie. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogardzie podczas patrolu zwrócili uwagę na pojazd marki Volkswagen, którego kierowca nie utrzymywał prostego toru jazdy. Zachowanie kierującego wzbudziło w funkcjonariuszach podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, wydając kierowcy polecenie do zatrzymania się. Ten jednak zignorował je i gwałtownie przyspieszył, próbując uciec.

Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego i rozpoczęli pościg. Mężczyzna kierował się w stronę terenów zalesionych, a następnie kiedy dojechał do drogi polnej na której nie było możliwości kontynuowania jazdy rozpoczął ucieczkę pieszo. Dynamiczne działania pościgowe zakończyły się przy ogrodzeniu, które mężczyzna próbował pokonać.

Jak się okazało, uciekinierem był 42-latek, u którego już przy pierwszym kontakcie wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem u mężczyzny wykazało 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,6 promila. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na strzeżony parking.

42-latek odpowie za popełnienie dwóch przestępstw. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę w stanie nietrzeźwości, za które grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Film przedstawia sytuację opisaną w tekście.

( KWP w Szczecinie / kc)