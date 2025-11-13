12 100zł i 80 punktów karnych za łamanie przepisów ruchu drogowego Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj W niedzielne popołudnie funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie będąca w czasie wolnym od służby zauważyła nietrzeźwego kierującego. Policjantka o zaistniałym zdarzeniu powiadomiła patrol ruchu drogowego, który zatrzymał 38-latka. Obywatel Ukrainy miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym przez osobę nietrzeźwą, kodeks karny przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę.

W niedzielne (9 listopada) popołudnie w Słabomierzu policjantka Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej Policji przejeżdżając w czasie wolnym od służby, zauważyła pojazd marki Skoda, którego kierujący wymusił na niej pierwszeństwo, a następnie jechał od lewej do prawej krawędzi jezdni tzw. slalomem. Funkcjonariuszka podjęła próbę zatrzymania kierującego Skodą, jednak ten dynamicznie wyprzedził ją na przejściu dla pieszych i zaczął uciekać. Policjantka o tym, że prawdopodobnie jedzie za nietrzeźwym kierującym, poinformowała patrol ruchu drogowego, który zatrzymał 38-latka na stacji paliw w Żyrardowie. Kiedy funkcjonariusze podeszli do niego, wyczuli silny zapach alkoholu. Mundurowi poddali 38-letniego obywatela Ukrainy badaniu w celu ustalenia jego stanu trzeźwości. Okazało się, że w jego organizmie były ponad 2 promile alkoholu. 38-latek trafił do policyjnej celi.

Podczas jazdy kierujący Skodą między innymi utrudniał ruch na drodze, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa, nie stosował się do znaków i sygnałów.

Za karygodne zachowanie i wielokrotne łamanie przepisów ruchu drogowego mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 12 100 zł i 80 punktami karnymi oraz zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

To kolejny przykład, że policjanci reagują na przypadki łamania prawa także w czasie wolnym. Być może dzięki interwencji podjętej przez policjantkę nie doszło do poważnego wypadku. Sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

Za jazdę na „podwójnym gazie”, grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Powiadomienie Policji o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.