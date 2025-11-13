Policjant z Rzeszowa Mistrzem Polski w Brazylisjkim Jiu-Jitsu Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 8-10 listopada w Będzinie odbyły się XXI Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-jitsu. Trzy dni walk zgromadziło setki zawodników z najlepszych polskich klubów z całego kraju, a także gości z zagranicy, którzy rywalizowali ze sobą, by stanąć do walki w tych największych i najbardziej prestiżowych zawodach BJJ w kraju. W zawodach startował rzeszowski policjant mł. asp. Damian Grendys, trenujący w rzeszowskiej akademii Ralph Gracie Poland.

Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie okazał się bezkonkurencyjny i został mistrzem Polski w kategorii Master 2 niebieskie pasy 94,3 kg. Ogromne zaangażowanie, systematyka, a przede wszystkim ogromny wysiłek fizyczny pozwoliły mu na zwycięstwo we wszystkich swoich pojedynkach.

Mł. asp. Damian Grendys do Policji wstąpił w 2014 roku. Od 3 lat trenuje brazylijskie Jiu-jitsu pod okiem trenera Wojciecha Bąka - wicemistrza Świata oraz Europy czarnych pasów.

Swoje umiejętności przekazuje innym funkcjonariuszom podczas szkoleń, pracując jako instruktor w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Szkoli także uczniów szkół ponadpodstawowych w klasach o profilu mundurowym, gdzie wspólnie z asp. Jakubem Jóźwiakiem prowadzą zajęcia.

Znakomity wynik rzeszowskiego policjanta poprzedził start w tegorocznych V Mistrzostwach Polski Służb Mundurowcy w brazylijskim Jiu-jitsu, które odbyły się 7 czerwca 2025 roku, gdzie zdobył mistrzostwo Master 1 oraz wicemistrzostwo Master 2 w kategorii niebieskich pasów 94,3 kg.