Pościg za kierującym - 43-latek bez uprawnień i nielegalnymi papierosami zatrzymany przez wrocławskich policjantów [film z policyjnej kamery] Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podjęli pościg za kierowcą pojazdu marki Mazda, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze wydali mężczyźnie wyraźny sygnał do zatrzymania, jednak ten zignorował polecenie i gwałtownie przyspieszył, próbując uciec przed mundurowymi.

Po krótkim, dynamicznym pościgu, funkcjonariusze skutecznie zatrzymali uciekający pojazd. Za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Jak się szybko okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a dodatkowo w jego samochodzie policjanci ujawnili znaczną ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony, a 43-latek trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności, a handel lub posiadanie wyrobów tytoniowych bez wymaganej akcyzy może skutkować wysokimi karami finansowymi.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Poniższy film - nagranie z policyjnej kamery przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.