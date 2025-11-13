Mistrz Polski BJJ 2025 – sukces instruktora Szkoły Policji w Katowicach Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 8–10 listopada 2025 roku w Będzinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu, podczas których starszy aspirant Marek Chrapkiewicz - Instruktor Taktyki i Technik Interwencji Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach sięgnął po złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii Master 1 (brązowy pas –94,3 kg).

Starszy aspirant Marek Chrapkiewicz zaprezentował znakomitą formę i pełną dominację na macie. W obu swoich walkach zwyciężył przed czasem. Od pierwszej sekundy narzucał przeciwnikom presję, skutecznie obalając i kontrolując rywali aż do momentu ich poddania.

To już jego drugi w tym roku duży sukces. W czerwcu podczas V Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu rozegranych w Mińsku Mazowieckim, zdobył 1. miejsce w swojej kategorii oraz brązowy medal w kategorii open, reprezentując Polską Policję, która zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej.

St. asp. Marek Chrapkiewicz związany jest ze sportami walki od ponad dwóch dekad. Rozpoczynał od judo, następnie trenował ju-jitsu sportowe, a od 2015 roku poświęcił się brazylijskiemu jiu-jitsu. Jego bogate doświadczenie sportowe znajduje zastosowanie zarówno w rywalizacji sportowej, jak i w praktycznym szkoleniu funkcjonariuszy Policji.

Sukces st. asp. Marka Chrapkiewicza to nie tylko osobiste osiągnięcie, lecz także dowód wysokiego poziomu szkolenia realizowanego w Szkole Policji w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy Mistrzowi Polski 2025 i życzymy dalszych sukcesów – zarówno sportowych, jak i zawodowych!

(Szkoła Policji w Katowicach / kp)