Płacił za telefony komórkowe fałszywymi euro. Apel Policji o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wadowic zatrzymali 27-letniego mieszkańca Krosna podejrzanego o wprowadzenie do obiegu podrobionych banknotów euro. Mężczyzna wyszukiwał na jednym z portali internetowych oferty sprzedaży telefonów komórkowych. Następnie spotykał się osobiście ze sprzedającymi i płacił za komórki fałszywymi banknotami euro. Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzenia do obiegu fałszywych znaków pieniężnych oraz oszustwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.

Pod koniec września br., policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zostali powiadomieni o dwóch podobnych zdarzeniach, do których doszło na terenie miejscowości Lgota oraz Andrychów. Pokrzywdzeni, sprzedając swoje telefony komórkowe za pośrednictwem jednego z portali, otrzymali zapłatę w fałszywych banknotach euro. Jak opisywały osoby pokrzywdzone sprawca wyszukał ich ofertę w Internecie a następnie proponował spotkanie. Podczas spotkania opowiadał, że miał wyjeżdżać za granicę Polski, wobec czego dysponuje wyłącznie banknotami euro. W obu przypadkach zapłacił banknotami o nominale 20 euro i 50 euro. Po dokonaniu sprzedaży oboje sprzedający zorientowali się, że przekazane im banknoty były fałszywe, o czym niezwłocznie powiadomili Policję.

W wyniku podjętych czynności operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wadowickiej komendy ustalili sprawcę przestępstwa. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Krosna. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Zatrzymanemu przedstawiono dwa zarzuty tj. wprowadzania do obiegu fałszywych znaków pieniężnych oraz oszustwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

W trakcie prowadzonego postępowania, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach śledczy ustalili, że podejrzany działał w okresie od lipca do września 2025 roku i że liczba pokrzywdzonych przez niego może być znacznie większa. Do podobnych oszustw mogło dojść również m.in. na terenie Krakowa, Radomia i Skarżyska-Kamiennej.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły paść ofiarą tego sprawcy, o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach,

tel. 47-8327-233 lub 47-8327-200. Z najbliższą jednostki Policji lub telefon pod numer 112.