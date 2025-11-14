16 listopada - Światowy dzień pamięci ofiar wypadków drogowych Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W roku 2025 obchody odbędą się już po raz 30. Dzień ten stwarza okazję do zwrócenia uwagi na globalny problem, jakim są wypadki drogowe i ich ofiary.

W Polsce główne obchody Dnia Pamięci, od kilku lat, odbywają się w miejscowości Zabawa koło Tarnowa m.in. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście”. Ważnym elementem uroczystości jest zapalenie symbolicznego światła przed pomnikiem oraz posadzenie Drzewa Pamięci. Program tegorocznych Dni Pamięci obejmuje spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty terapeutyczne dla ofiar i rodzin ofiar, Road Show program edukacyjny, seminaria naukowe, konferencje, które rozpoczęły się już w czwartek 13 listopada br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” www.przejscie.com.

Organizatorami oficjalnych polskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2025 są Stowarzyszenie „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tegoroczny tytuł kampanii to „Utracone talenty” – każde stracone życie to niedokończona historia.

Do uroczystości w Zabawie będzie można przyłączyć się poprzez transmisję online dostępną 16 listopada na profilach społecznościowych organizatorów.

Link do transmisji online - https://youtube.com/live/T7X6kwnoycg?feature=share