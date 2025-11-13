Stuzłotowymi banknotami do zabawy zapłacili za samochód Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Kupując samochód przekazali sprzedającemu kilkutysięczną kwotę w fałszywych stuzłotowych banknotach przeznaczonych wyłącznie do nauki i zabawy. Pokrzywdzony obcokrajowiec dopiero przy próbie wpłaty na konto gotówki zorientował się, że nie jest ona prawdziwa. Dwóch podejrzanych o przestępstwo mężczyzn szybko wpadło w ręce bytowskich kryminalnych. Za oszustwo grozi im do 8 lat więzienia.

Do policjantów zgłosił się obywatel Kolumbii przekazując, że podczas sprzedaży swojego pojazdu został oszukany. Po wystawieniu ogłoszenia zgłosiło się do niego dwóch mężczyzn, chętnych nabyć pojazd. Po jeździe próbnej i krótkich negocjacjach zdecydowali się za zakup, po czym spisali umowę i przekazali gotówkę. Gdy sprzedający próbował wpłacić całą kwotę na konto zorientował się, że nie są to prawdziwe pieniądze. Okazało się, że otrzymał on banknoty łudząco przypominające polskie stuzłotowe nominały. Miały one napis „souvenir” oraz informację, że nie są środkiem płatniczym. Tego typu imitacje pieniędzy wykorzystywane są wyłącznie do nauki lub zabawy.

Pracujący nad sprawą kryminalni zlokalizowali sprzedany samochód na terenie powiatu słupskiego oraz zatrzymali dwóch podejrzanych. 23 i 25-latek usłyszą zarzuty oszustwa, za co grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.