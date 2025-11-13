Obchody Narodowego Święta Niepodległości w bazie Bondsteel w Kosowie Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od międzynarodowych zawodów strzeleckich, które odbyły się w dniu 10 listopada 2025 r. w bazie Camp Bondsteel w Kosowie. W zawodach wzięli udział żołnierze i funkcjonariusze Polskiego Kontyngentu Wojskowego, Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, Litwy, Austrii i USA.

Zawody zostały zorganizowane jako część programu szkoleniowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach Regional Command East (RC-East). Ich głównym celem było doskonalenie technik strzeleckich w warunkach bojowych, podnoszenie poziomu gotowości operacyjnej, a także budowanie ducha współpracy między kontyngentami.

Trzy pierwsze miejsca zdobyły drużyny z Polski, wyróżniając się profesjonalizmem, precyzją i współpracą zespołową. Wydarzenie pokazało, że wielonarodowa misja KFOR/EULEX skutecznie łączy aspekty szkoleniowe z budowaniem partnerstwa i zaufania między żołnierzami i policjantami różnych państw.

Następnie dnia 11 listopada 2025 roku, na terenie bazy Film City w Kosowie, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze XXXVIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w misji EULEX, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, przedstawiciele ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kosowie, a także zaproszeni goście z innych państw uczestniczących w misjach międzynarodowych.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, któremu towarzyszył dowódca JSPP. Meldunek był symbolicznym rozpoczęciem obchodów i wyrazem wojskowego ceremoniału, podkreślającego rangę tego wyjątkowego dnia. Następnie oddano honory przed pocztem sztandarowym, a zebrani goście uczcili barwy narodowe.

Kolejnym punktem uroczystości był przegląd pododdziałów wojska i policji, dokonany przez dowódców kontyngentów. Żołnierze oraz funkcjonariusze stanęli w szeregach, demonstrując gotowość i dyscyplinę – wartości, które są fundamentem ich codziennej służby. Następnie zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, odśpiewany wspólnie przez wszystkich uczestników.

Po części ceremonialnej dowódca PKW uhonorował żołnierzy, wręczając im awanse na wyższe stopnie wojskowe, w uznaniu za wzorową służbę, profesjonalizm i zaangażowanie w realizację zadań mandatowych misji KFOR. Z kolei dowódca JSPP wyróżnił 28 funkcjonariuszy polskiej Policji, wręczając im wojskowe odznaki strzeleckie, przyznane za wysokie wyniki w szkoleniu ogniowym i utrzymywanie wysokiej sprawności bojowej.

W dalszej części uroczystości głos zabrał dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego podpułkownik Krzysztof Wieczorek, który zwrócił uwagę na jedność i braterstwo łączące mundurowych – niezależnie od formacji. Wyraził wdzięczność za codzienną współpracę i wzajemne wsparcie pomiędzy wojskiem a policją, podkreślając, że wspólne działania są najlepszym dowodem profesjonalizmu i zaangażowania Polaków w misjach międzynarodowych.

Następnie przemówienie wygłosił dowódca XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji podinspektor Marceli Abratkiewicz, który w swoim przemówieniu przypomniał o znaczeniu odzyskania niepodległości w 1918 roku i o ofierze pokoleń Polaków, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością. Podkreślił również dumę z faktu, że żołnierze i policjanci w służbie międzynarodowej godnie reprezentują Polskę na Półwyspie Bałkańskim - niosąc pokój, stabilność i wsparcie lokalnym społecznościom.

W dowód uznania za współpracę, funkcjonariusze polskiej policji przekazali dowódcy PKW wyjątkowy dar – obraz przedstawiający Archanioła Gabriela, namalowany przez funkcjonariusza XXXVIII rotacji asp. Grzegorza Leśniaka. Dzieło to, wykonane z ogromną precyzją i artystyczną pasją, stało się symbolem duchowej opieki, odwagi i braterstwa służb pełniących misję z dala od Ojczyzny.

Następnie głos zabrał Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Skopie na terenie Kosowa, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim polskim żołnierzom i policjantom za godne reprezentowanie kraju oraz za ich wkład w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na terenie Kosowa.

Oficjalną część uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „My, Pierwsza Brygada” – symbolu odwagi, poświęcenia i żołnierskiego honoru. Melodia, znana każdemu Polakowi w mundurze, wybrzmiała donośnie, niosąc ze sobą ducha niepodległej Polski.

Po zakończeniu ceremonii uczestnicy przenieśli się do bazy w Novo Selo, gdzie zorganizowano marszobieg upamiętniający Święto Niepodległości. Wydarzenie to miało charakter zarówno sportowy, jak i symboliczny – stanowiło hołd dla tych, którzy walczyli o wolność, oraz wyraz jedności wszystkich Polaków służących poza granicami kraju.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w bazie Film City były nie tylko okazją do upamiętnienia historycznego dnia 11 listopada, lecz także momentem refleksji, wdzięczności i integracji. Wspólna uroczystość żołnierzy i policjantów pokazała, że niezależnie od formacji, stopnia czy pełnionej funkcji, wszystkich łączy jedno – służba Rzeczypospolitej Polskiej i duma z biało-czerwonej flagi.