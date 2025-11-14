Słuchacze Szkoły Policji w Katowicach udaremnili jazdę nietrzeźwemu kierowcy Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj W piątkowe popołudnie słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Szkoły Policji w Katowicach: post. Angelika Muciek oraz post. Mateusz Graboń, będący poza służbą, wykazali się wzorową postawą i udaremnili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy.

Wracając do domu drogą wojewódzką nr 765 na terenie gminy Gnojno słuchacze naszej szkoły zauważyli stojący częściowo w rowie, a częściowo na jezdni samochód marki Audi. Obok pojazdu znajdował się mężczyzna, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Post. Angelika Muciek, działając stanowczo i zgodnie z procedurami poznanymi podczas szkolenia zawodowego wyjęła kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mężczyźnie ucieczkę z miejsca zdarzenia. O danym fakcie natychmiast powiadomili dyżurnego buskiej komendy, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. Badanie wykazało, że 33-letni mieszkaniec Sandomierza miał ponad 2,4 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Interwencja podjęta przez słuchaczy bardzo dobrze obrazuje jak proces szkolenia policyjnego wpływa na postawy i reakcje przyszłych funkcjonariuszy. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczyciele policyjni kładą ogromny nacisk nie tylko na znajomość przepisów prawa, ale także na:

– właściwą reakcję na przejawy łamania prawa,

– wypracowywanie odruchów właściwego reagowania,

– rozwijanie odwagi i pewności działania w sytuacjach wymagających szybkiej decyzji,

– naukę asertywności połączonej z empatią,

– świadomość, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas pełnienia służby.

Tego typu interwencje pokazują, że edukacja w Szkole Policji w Katowicach nie ogranicza się do nauki przepisów czy technik interwencyjnych. To proces budowania tożsamości zawodowej, w którym młodzi policjanci uczą się, że zaufanie społeczne zaczyna się od ich codziennych wyborów. Dzięki właściwemu przygotowaniu, jakie otrzymują od doświadczonych nauczycieli policyjnych słuchacze potrafią zachować czujność nawet poza służbą i podejmować działania, które realnie wpływają na bezpieczeństwo innych.

(Szkoła Policji w Katowicach / kp)