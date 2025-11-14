"Odbierak" zatrzymany w Ostrowie Wielkopolskim przez policjantów kryminalnych wałbrzyskiej komendy Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w wyniku pracy operacyjnej wytypowali i tym razem na terenie Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwo metodą „na policjanta”. 22-latek pod koniec października tego roku brał udział w oszustwie, gdzie pokrzywdzona 92-latka, mieszkanka Jedliny-Zdroju w powiecie wałbrzyskim, straciła 20 tysięcy złotych. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję "odbieraka". Po raz kolejny apelujemy do seniorów, ale także do osób, które mają w rodzinach osoby starsze, o czujność. Pamiętajmy, że policjanci, ani pracownicy innych instytucji, nigdy nie proszą o przekazanie żadnych pieniędzy. W tego rodzaju sytuacjach na pewno mamy do czynienia z oszustami.

Do zdarzenia doszło 30 października br. w godzinach nocnych, kiedy to do 92-letniej mieszkanki Jedliny-Zdroju zadzwonił mężczyzna podający się za jej syna. Mężczyzna przekazał informację, że spowodował poważny wypadek drogowy, gdzie poszkodowana jest kobieta w ciąży. Jedynym sposobem na uniknięcie aresztu miało być przekazanie pieniędzy na kaucję. Kobieta zgodnie z poleceniami oszusta przekazała 20 tysięcy złotych, które posiadała w domu, nieznanej osobie, która chwilę później przyszła odebrać gotówkę.

Policjanci z wydziału kryminalnego wałbrzyskiej komendy natychmiast zajęli się sprawą i rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Już po blisko dwóch tygodniach doprowadziły one do zatrzymania 22-latka w jednym z mieszkań na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Przy mężczyźnie zabezpieczono telefon komórkowy oraz kilkaset złotych.

Zatrzymany został w środę po południu osadzony w policyjnej celi na terenie wałbrzyskiej komendy, a w czwartek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał już zarzut udziału w oszustwie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. 22-latek objęty został dozorem policyjnym.

Ponownie apelujemy do wszystkich, a szczególnie do osób starszych. Zachowajcie czujność! Jeśli ktoś kontaktuje się z wami telefonicznie, podając się za policjanta, prokuratora czy adwokata i informuje o konieczności przekazania pieniędzy, natychmiast przerwijcie rozmowę. Skontaktujcie się bezpośrednio z członkiem rodziny, którego ma dotyczyć sprawa. Pamiętajcie – Policja nigdy nie żąda przekazywania pieniędzy!

Przypominamy, że oszustwa popełniane metodami „na wnuczka” i „na policjanta” są wyjątkowo perfidne. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, często grają na emocjach nie mając żadnych skrupułów. Wałbrzyscy policjanci wykorzystują więc wszelkie dostępne metody, które mogą przysłużyć się do ustalenia i zatrzymania przestępców, tak jak to miało miejsce w podanym powyżej przypadku.

Policyjny apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale również do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami i czyhającymi nie tylko na seniorów oszustami.