Narada służbowa Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 12-14 listopada 2025 r. w Poroninie Biuro Prewencji KGP zorganizowało naradę służbową poświęconą problematyce realizacji zadań Policji związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz pełnieniem służby i funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji.

W naradzie, której przewodniczył insp. Piotr Kulesza - zastępca dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji udział wzięli przedstawiciele kierownictwa wydziałów konwojowych KWP / KSP oraz jednostek szkoleniowych Policji.

Obchodzone w 2025 r. 100-lecie kobiet w Policji stanowiło doskonałą okazję do podkreślenia istotnej roli funkcjonariuszek komórek konwojowych w naszej formacji. Obecnym na naradzie policjantkom podziękowano za zaangażowanie, determinację i profesjonalizm, które bezsprzecznie przyczyniają się do podnoszenia standardów funkcjonowania Policji.

Wzorem lat ubiegłych pierwszy z obszarów merytorycznych narady dotyczył wydarzeń nadzwyczajnych, do których dochodzi w trakcie realizacji przez policjantów konwojów i doprowadzeń osób oraz pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Omówiono najczęściej występujące wydarzenia nadzwyczajne, ich przyczyny oraz zakres przedsięwzięć podejmowanych w kierunku zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom.

Kolejne zagadnienia, dotyczyły odpowiednio problematyki konwojów osób pozbawionych wolności oraz funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych oraz policyjnych izb dziecka.

W części tej omówiono charakterystykę poszczególnych obszarów, występujące utrudnienia, jak również perspektywy i kierunki działań. W ramach narady jej uczestnicy mieli okazję porównać między sobą zakres i skalę realizowanych przez podległe wydziały zadań, w oparciu o zaprezentowane w dane statystyczne. Szczególną uwagę zwrócono na proces wdrażania elektronicznej książki konwojów i doprowadzeń ”KID” oraz kwestię dostosowywania wytypowanych pomieszczeń prawnej izolacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podczas narady przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach przybliżył proces dydaktyczny w obszarze realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji. W przedmiotowym aspekcie dokonano charakterystyki jednostek szkoleniowych na poziomie kursów: podstawowego, specjalistycznego i podoficerskiego, które przygotowują funkcjonariuszy do właściwej realizacji zadań.

Mając na uwadze, że Policja jest zawodem zaufania społecznego, w trakcie narady omówiono również problematykę dotyczącą etyki zawodowej i praw człowieka w kontekście realizacji zadań przez funkcjonariuszy wydziałów konwojowych. Podkreślono znaczenie konieczności bezwzględnej ochrony i poszanowania praw i godności człowieka podczas podejmowania czynności służbowych.

Jak zawsze, ważnym aspektem spotkania była również wymiana doświadczeń i przyjętych w wybranych garnizonach Policji rozwiązań w zakresie powierzonego komórkom konwojowym KWP/KSP nadzoru merytorycznego nad problematyką wykonywania konwojów i doprowadzeń osób oraz pełnienia służby w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji. Rozwiązania w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele Wydziałów Konwojowych KWP w: Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie i Gorzowie Wlkp.

Biuro Prewencji KGP