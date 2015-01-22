15 i 22 listopada – sprawdź bezpłatnie światła w pojeździe Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Trwa ogólnopolska kampania pn. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W najbliższe soboty – 15 i 22 listopada 2025 r., na wybranych stacjach kontroli pojazdów, będzie można bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w pojazdach.

Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

Poniżej publikujemy wykaz liczący ponad 1500 stacji diagnostycznych w całej Polsce, które biorą udział w kampanii. Wykaz można znaleźć także na stronach jednostek Policji oraz partnerów kampanii. Dodatkowo aplikacja Yanosik wskaże zainteresowanym najbliższą stację, na której można sprawdzić stan oświetlenia pojazdu. Stacje można zlokalizować także na interaktywnej mapie pod linkiem https://akcje.yanosik.pl/twoje-swiatla

Prawidłowe działanie świateł pojazdu ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

( BRD KGP )