Tymczasowy areszt za śmiertelne postrzelenie 68-latka Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj 50-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie 68-latka podczas polowania, został dziś tymczasowo aresztowany przez sąd. Do zdarzenia doszło 11 listopada br. w rejonie miejscowości Milejów. Policjanci z łęczyńskiej komendy na miejscu ustalili wstępne okoliczności i zatrzymali 50-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przestępstwo to zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Informację o zdarzeniu łęczyńscy policjanci otrzymali we wtorek 11 listopada br. po godzinie 20.00. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że podczas polowania na dziki w rejonie miejscowości Milejów 50-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego oddał strzał, w wyniku którego postrzelony został 68-latek. Mężczyzna został przewieziony do łęczyńskiego szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Na miejscu policjanci z Łęcznej pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności, zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Do sprawy zatrzymali 50-letniego mężczyznę.

Mężczyzna został wczoraj doprowadzony do prokuratury. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabójstwa. Dzisiaj na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

