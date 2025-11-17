Żerowali na seniorach oszukując metodą „na policjanta” Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali trzy osoby pełniące kluczowe role logistyczne w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie całego kraju, oszukującej metodą „na policjanta”. Straty spowodowane działaniem grupy szacuje się na ponad 820 tys. zł. Policjanci analizują kolejne tropy, przesłuchują świadków, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wspólnie z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, zatrzymali trzy osoby powiązane z grupą trufniącą się oszustwami metodą „na policjanta”. Do zatrzymań doszło w dniach 12–13 listopada 2025 roku. W ręce policjantów wpadły dwie kobiety w wieku 49 i 57 lat oraz 31-letni mężczyzna - syn młodszej z kobiet. Śledczy ustalili, że zatrzymane osoby pełniły niezwykle istotne role w działalności przestępczej. Koordynowały przepływ środków finansowych, rozliczały zyski pochodzące z przestępczej działalności, utrzymywały kontakty z innymi członkami grupy oraz zajmowały się wyszukiwaniem osób, które miały przeprowadzać działania na terenie różnych miast. To właśnie dzięki takim osobom cała grupa mogła sprawnie funkcjonować i przez długi czas unikać odpowiedzialności karnej. Zatrzymani usłyszeli łącznie 41 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw.

Dotychczas ustalono, że grupa działała od października 2024 roku i doprowadziła pokrzywdzonych do strat wynoszących co najmniej 820 tysięcy złotych, jednak suma ta może być znacznie wyższa. Policjanci nadal identyfikują kolejne osoby, które mogły paść ofiarą oszustów, a śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz dokumentację finansową. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny areszt. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa metodą „na policjanta” od lat stanowią jedno z najbardziej społecznie szkodliwych przestępstw, ponieważ opierają się na zaufaniu do instytucji państwa. Sprawcy podszywają się pod funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy CBŚP, a czasem pod pracowników prokuratury. Dzwonią do swoich ofiar - najczęściej osób starszych, samotnych lub takich, które mogą łatwo wystraszyć się rzekomego zagrożenia - i przekonują je, że ich oszczędności są zagrożone lub że Policja prowadzi tajną akcję operacyjną. Ofiary, wierząc, że pomagają organom ścigania, przekazują swoje pieniądze oszustom albo wypłacają środki z konta i pozostawiają je w umówionym miejscu. Często są instruowane, by z nikim nie rozmawiać i nie rozłączać połączenia, co dodatkowo utrudnia im kontakt z bliskimi lub z prawdziwą Policją. Mechanizm ten jest wyjątkowo krzywdzący, ponieważ uderza w osoby, które często całe życie zbierały środki na tzw. czarną godzinę, a niekiedy tracą w ten sposób wszystkie oszczędności czy środki przeznaczone na leczenie. Dla wielu pokrzywdzonych strata pieniędzy to tylko część problemu - równie dotkliwe są emocjonalne skutki oszustwa, poczucie wstydu oraz utrata zaufania do otoczenia.

W walce z tego typu przestępczością kluczowa jest świadomość społeczna. Policja wielokrotnie przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy, nie prowadzą akcji wymagających wypłacania gotówki z konta ani nie proszą o udział w tajnych operacjach. Każdy podobny telefon powinien wzbudzić natychmiastową czujność. Jeśli rozmówca twierdzi, że dzwoni z Policji, zawsze należy rozłączyć połączenie i samodzielnie zadzwonić na numer 112, aby potwierdzić informację. Warto także rozmawiać o tego typu zagrożeniach z bliskimi, szczególnie z osobami starszymi, które najczęściej padają ofiarą przestępców. Sprawcy wykorzystują często strach, presję czasu i atmosferę rzekomego zagrożenia, aby uniemożliwić ofiarom logiczne myślenie. Im większa powszechna świadomość mechanizmów działania oszustów, tym większa szansa, że kolejne osoby nie dadzą się nabrać.

Policjanci podkreślają, że zatrzymania są jednym z wielu kroków prowadzących do całkowitego rozbicia tej zorganizowanej grupy przestępczej. Analizowane są kolejne tropy, przesłuchiwani są świadkowie, a sprawa ma charakter rozwojowy.

