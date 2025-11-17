Policyjni wodniacy doskonalili umiejętności prowadzenia łodzi w porze nocnej oraz w trudnych warunkach atmosferycznych Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Efektywne pełnienie służby na wodach i terenach przywodnych oraz skuteczne niesienie pomocy osobom korzystającym z akwenów, wymaga od policyjnych wodniaków ciągłego podnoszenia swoich umiejętności. W tym celu policjanci z Wydziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zorganizowali szkolenie dla stermotorzystów. Na Jeziorze Solińskim funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności z zakresu nawigacji i ratownictwa wodnego w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w porze nocnej, a także poszukiwań i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych to priorytetowe zadanie policyjnych wodniaków. W sezonie turystycznym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu funkcjonariusze patrolują akweny monitorując zachowanie osób na wodzie. Służba policyjnych wodniaków to niejednokrotnie ratowanie życia tonącym, wyciąganie z opresji amatorów sportów wodnych, podejmowanie działań poszukiwawczych na wodach, a także współpraca z innymi służbami w zakresie kontroli kąpielisk i dbania o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas wolny nad wodą.

Skuteczna realizacja działań pomocowych w wielu przypadkach zależy od umiejętności korzystania ze specjalistycznego sprzętu, także w trudnych warunkach atmosferycznych. W celu podniesienia jakości realizowanych zadań w Polańczyku zorganizowano szkolenie, podczas którego policyjni wodniacy doskonalili umiejętności z zakresu nawigacji, a także poszukiwań i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez asp. Tomasza Wojtanowskiego z Wydziału Prewencji Policji KWP w Rzeszowie. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z różnych jednostek garnizonu podkarpackiego oraz dolnośląskiego, w tym przewodnicy psów służbowych. Wśród prowadzących znaleźli się wykładowcy Akademii Policji w Szczytnie - podinsp. dr Adam Płaczek, Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej, oraz podkom. Dawid Żak, instruktor Zakładu Wychowania Fizycznego. W szkoleniu brali udział również, Komendant komisariatu wodnego we Wrocławiu, mł. insp Mariusz Biliński, jego zastepca asp. szt. Krzysztof Senk, oraz Witold Sieradzki z grupy ZKwP Oddział Rzeszów, sekcja psów ratowniczych.

W trakcie szkolenia policjanci doskonalili umiejętności pływania łodziami służbowymi nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych za pomocą systemów nawigacyjnych oraz doskonalili umiejętności sterowania łodzią motorową w nocnych warunkach, przy wykorzystaniu monokularów noktowizyjnych. Do zadań szkoleniowych z zakresu poszukiwań osób wykorzystywali aplikację SIRON, umożliwiającą skuteczne planowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych. Przeprowadzone ćwiczenia obejmowały również działania z zakresu poszukiwania osób żywych i zwłok ludzkich w wodzie z wykorzystaniem psów tropiących.

Zorganizowane doskonalenie zawodowe niewątpliwie pozwoliło na podniesienie bezpieczeństwa własnego policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych podczas trudnych warunków atmosferycznych, w tym w porze nocnej.

Foto/wideo: podkom. Adrian Kocój KPP Kolbuszowa