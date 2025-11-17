Areszt tymczasowy dla 46-latka za usiłowanie zabójstwa brata Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Pomiędzy nim, a jego krewnym doszło do awantury. W jej trakcie 46-latek dwukrotnie ranił pokrzywdzonego nożem. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa i skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

W ubiegłą sobotę, po 20.00 dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o tym, że w mieszkaniu przy ulicy Zbyszewskiego, doszło do zranienia mężczyzny nożem. Interweniujący policjanci, w jednym z mieszkań zastali mężczyznę, z widocznymi obrażeniami. Jeden z funkcjonariuszy podał mu ręcznik, aby zatamować krwawienie.

Kontakt ze zranionym 44-latkiem był utrudniony. Mężczyzna nie odpowiadał na pytania policjantów. Nie chciał też powiedzieć, w jakich okolicznościach i kto go zranił. Podczas sprawdzania mieszkania, w toalecie, mundurowi ujawnili drugiego mężczyznę. Jak się okazało, był to starszy brat pokrzywdzonego.

Funkcjonariusze ustalili, że chwilę przed zdarzeniem obaj pili alkohol. W trakcie spotkania pokłócili się. Wtedy 46-latek sięgnął po nóż i dwukrotnie ranił brata, zadając mu dwa ciosy. Jeden w okolice pachy, a drugi w okolicę żeber. Na szczęście, żaden z nich nie zagrażał jego życiu.

46-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu na ul. Wołyńskiej. W chwili zatrzymania był pijany, miał prawie 1,5 promila alkoholu.

W czasie, gdy trzeźwiał w policyjnej izbie zatrzymań, śledczy przesłuchiwali świadków i gromadzili dowody w sprawie. Zebrane materiały funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy miejskiej przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator wszczął w sprawie śledztwo i przedstawił 46-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Wystąpił również z wnioskiem do sądu o zastosowania wobec niego aresztu tymczasowego. Podejrzany do zarzucanego mu czynu nie przyznał się i złożył na tą okoliczność wyjaśnienia.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował, że najbliższe trzy miesiące, podejrzany spędzi w areszcie tymczasowym.