„Odblaskowa Szkoła” 2025 – zakończenie etapu realizacji działań w szkołach
Zakończył się etap realizacji założeń konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025 w szkołach podstawowych z całej Polski. To pierwszy rok, w którym konkurs odbywa się w skali ogólnopolskiej, a zainteresowanie inicjatywą przerosło wszelkie oczekiwania – zgłosiło się ponad 1 500 szkół podstawowych. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców i samorządów wyraźnie pokazuje, jak duże znaczenie ma wspólna troska o bezpieczeństwo najmłodszych na drogach.
W okresie od 5 września do 16 listopada 2025 r. szkoły uczestniczące w konkursie prowadziły liczne działania edukacyjne i profilaktyczne, których celem było promowanie zasad bezpieczeństwa na drogach oraz noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie angażowali się m.in. w:
- tworzenie piosenek, filmów edukacyjnych i prac plastycznych,
- udział w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
- organizację akcji rozdawania odblasków,
- happeningi i kampanie informacyjne skierowane do rówieśników, rodziców i seniorów,
- spotkania z policjantami i przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Dzięki ogromnej kreatywności młodych uczestników oraz wsparciu nauczycieli i rodziców profilaktyka drogowa stała się inspirującą inicjatywą obejmującą całe społeczności lokalne.
Przed nami bardzo ważny moment w całym konkursie „Odblaskowa Szkoła” 2025.
Po intensywnym okresie działań prowadzonych w szkołach konkurs przechodzi do fazy podsumowań i oceny. To właśnie najbliższy etap będzie kluczowy dla dalszego przebiegu rywalizacji.
Najbliższy krok: przygotowanie i przekazanie sprawozdań (17–28 listopada 2025 r.)
W tym czasie każda szkoła uczestnicząca w konkursie przygotowuje szczegółowe sprawozdanie opisujące wszystkie zrealizowane działania – zarówno te duże, jak i mniejsze inicjatywy, w które angażowała się cała społeczność szkolna.
Sprawozdania będą obejmować m.in.:
- opis przeprowadzonych akcji i wydarzeń,
- dokumentację zdjęciową i filmową,
- informacje o liczbie uczestników,
- pomysły uczniów i kreatywne inicjatywy,
- działania promujące noszenie odblasków w szkole i poza nią.
To właśnie na podstawie tych materiałów komisje konkursowe ocenią zaangażowanie szkół, ich kreatywność.
(BRD KGP)