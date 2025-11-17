„Odblaskowa Szkoła” 2025 – zakończenie etapu realizacji działań w szkołach Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Zakończył się etap realizacji założeń konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025 w szkołach podstawowych z całej Polski. To pierwszy rok, w którym konkurs odbywa się w skali ogólnopolskiej, a zainteresowanie inicjatywą przerosło wszelkie oczekiwania – zgłosiło się ponad 1 500 szkół podstawowych. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców i samorządów wyraźnie pokazuje, jak duże znaczenie ma wspólna troska o bezpieczeństwo najmłodszych na drogach.

W okresie od 5 września do 16 listopada 2025 r. szkoły uczestniczące w konkursie prowadziły liczne działania edukacyjne i profilaktyczne, których celem było promowanie zasad bezpieczeństwa na drogach oraz noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie angażowali się m.in. w:

tworzenie piosenek, filmów edukacyjnych i prac plastycznych,

udział w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

organizację akcji rozdawania odblasków,

happeningi i kampanie informacyjne skierowane do rówieśników, rodziców i seniorów,

spotkania z policjantami i przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Dzięki ogromnej kreatywności młodych uczestników oraz wsparciu nauczycieli i rodziców profilaktyka drogowa stała się inspirującą inicjatywą obejmującą całe społeczności lokalne.

Przed nami bardzo ważny moment w całym konkursie „Odblaskowa Szkoła” 2025.

Po intensywnym okresie działań prowadzonych w szkołach konkurs przechodzi do fazy podsumowań i oceny. To właśnie najbliższy etap będzie kluczowy dla dalszego przebiegu rywalizacji.



Najbliższy krok: przygotowanie i przekazanie sprawozdań (17–28 listopada 2025 r.)

W tym czasie każda szkoła uczestnicząca w konkursie przygotowuje szczegółowe sprawozdanie opisujące wszystkie zrealizowane działania – zarówno te duże, jak i mniejsze inicjatywy, w które angażowała się cała społeczność szkolna.

Sprawozdania będą obejmować m.in.:

opis przeprowadzonych akcji i wydarzeń,

dokumentację zdjęciową i filmową,

informacje o liczbie uczestników,

pomysły uczniów i kreatywne inicjatywy,

działania promujące noszenie odblasków w szkole i poza nią.

To właśnie na podstawie tych materiałów komisje konkursowe ocenią zaangażowanie szkół, ich kreatywność.

(BRD KGP)