Dzielnicowi pomogli seniorce znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

Data publikacji 17.11.2025

Oświęcimscy dzielnicowi podczas interwencji w jednym z marketów spożywczych, pouczyli seniorkę, w związku z usiłowaniem kradzieży artykułów spożywczych, wartych kilkadziesiąt złotych. Poruszeni jej trudną sytuacją życiową kupili i przekazali jej wszystkie produkty, które miała w koszyku.

W sobotę, 15.11.2025 r., przed południem dzielnicowi asp. Mariusz Syrek oraz sierż. Mateusz Stybak, interweniowali w jednym z oświęcimskich marketów, gdzie doszło do kradzieży sklepowej. W trakcie czynności ustalili, że odpowiedzialną za kradzież artykułów spożywczych na kwotę 80 złotych, była 65-letnia mieszkanka Oświęcimia. Zapłakana i roztrzęsiona kobieta przekazała, że ma bardzo trudną sytuację finansową. Utrzymuje się z niewielkiej emerytury, która ledwo wystarcza na opłacenie mieszkania, skromne jedzenie i zakup leków. Jak oświadczyła, w tym miesiącu brakowało jej pieniędzy na zakup podstawowych produktów do jedzenia, a czeka ją jeszcze pobyt w szpitalu w związku z poważną chorobą. Dzielnicowi ustalili, że kobieta nigdy wcześniej nie dopuściła się kradzieży, więc za popełnione wykroczenie ją pouczyli. Poinformowali również, że po pomoc i wsparcie, w tak trudnej życiowej sytuacji, powinna zwrócić się do pracowników Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu (MOPS). Następnie w kasie sklepu zapłacili za produkty, które kobieta miała w koszyku, po czym wręczyli zakupy seniorce. Kobieta podziękowała policjantom za zrozumienie i udzieloną pomoc.