Zatrzymania „odbieraków” w związku z oszustwami „na wnuczka” w Gorlicach Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj W dniu 13 listopada br. gorliccy policjanci zatrzymali dwie osoby, które uczestniczyły w oszustwach seniorów kilka dni wcześniej na terenie powiatu gorlickiego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gorlicach, zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach w wyniku prowadzonej pracy operacyjnej i współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zatrzymali 13 listopada br., dwie osoby powiązane z oszustwami „na wnuczka”, do których doszło kilka dni wcześniej na terenie powiatu gorlickiego.

Do zatrzymania tak zwanych „odbieraków” doszło w godzinach wieczornych w jednej z podgorlickich miejscowości. Dwóch mężczyzn, w wieku 24 i 25 lat, mieszkańców Zabrza, chciało dokonać kolejnego oszustwa na seniorce metodą „na wnuczka”. 84-latka została wprowadzona w błąd przez osobę podającą się za policjantkę i poinformowana, że jej córka spowodowała wypadek śmiertelny, a jedyną możliwością uniknięcia zatrzymania jest wpłacenie określonej sumy pieniędzy. Kobieta przygotowała już kilkadziesiąt tysięcy złotych, jednak do ich przekazania nie doszło, a mężczyźni zostali zatrzymani.

Jak się okazało, były to te same osoby, które kilka dni wcześniej odbierały pieniądze od jednej z oszukanych seniorek z powiatu gorlickiego. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach ujawniono, że osoby były poszukiwane listami gończymi, do odbycia kary pozbawienia wolności.

Mężczyznom zostały postawione zarzuty za art. 286§1 kodeksu karnego, za co grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W sprawie gorlicka prokuratura prowadzi dochodzenie. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gorlicach, zastosował wobec obydwu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.