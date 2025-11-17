Zatrzymany pojazd z nielegalnymi imigrantami Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Dobra współpraca i szybka wymiana informacji pomiędzy funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej przyczyniły się do zatrzymania pojazdu osobowego, w którym kobieta przewoziła dwóch obywateli Afganistanu. Mężczyźni przebywali na terenie Polski nielegalnie.

W niedzielę, 16.11.2025 r., około godz. 9.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olecku otrzymał informacje od funkcjonariuszy Straży Granicznej o pojeździe, w którym przewożone są osoby nieleganie przebywające na terytorium naszego kraju. Policjanci ruchu drogowego natychmiast pojechali we wskazany rejon. W miejscowości Mieruniszki, już na terenie województwa podlaskiego, mundurowi zatrzymali opisywany samochód. Był to pojazd marki Toyota, którym kierowała 39-letnia obywatelka Łotwy. Jako pasażerowie podróżowali z nią dwaj obywatele Afganistanu. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do pobytu na terenie naszego kraju.

Wszystkie osoby zostały zatrzymane do dalszych czynności i przekazane funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z art. 264 a kodeksu karnego, osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

( KWP w Olsztynie / mw)

Film przedstawia prowadzenie zatrzymanej osoby przez funkcjonariuszy. Nagranie kończy napis "Komenda Powiatowa Policji w Olecku".