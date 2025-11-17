Opatowscy policjanci odzyskali ponad 380 tys. zł Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Tymczasowym aresztowaniem na 3 miesiące zakończyły się weekendowe działania opatowskich stróżów prawa. Do więziennej celi trafili dwaj mężczyźni, 34-latek z powiatu opatowskiego oraz 35-latek z Kielc, którzy podejrzani są o dokonanie szeregu kradzieży z włamaniem na terenie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Policjanci odzyskali pieniądze w kwocie przekraczającej 380 tys. zł. Starszy z mężczyzn działał w warunkach recydywy.

W piątek nad ranem policjanci z wydziału kryminalnego opatowskiej jednostki przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali na terenie powiatu opatowskiego dwóch mężczyzn, 34-latka z gminy Ożarów oraz 35-latka z Kielc. Mężczyźni poruszali się pojazdem marki Renault. W trakcie podjętych czynności mundurowi zabezpieczyli w pojeździe pieniądze w wysokości przekraczającej 380 tysięcy złotych, które jak się później okazało, pochodziły z dokonanych tej nocy na terenie województwa podkarpackiego przestępstw oraz narzędzia, którymi sprawcy posługiwali się podczas włamań.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń okazało się, że zatrzymani mężczyźni dokonywali kradzieży z włamaniem również na terenie powiatu opatowskiego. Ich głównym celem były stacje kontroli pojazdów oraz hurtownia i sklep budowlany. Po analizie zebranych w sprawie materiałów mężczyźni usłyszeli łącznie po 8 zarzutów. W niedzielę Sąd Rejonowy w Opatowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec zatrzymanych. Młodszemu z nich grozi kara do10 lat pozbawienia wolności, starszy działał w warunkach recydywy wobec czego może się spodziewać kary do 15 lat pozbawienia wolności. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.