Policjanci OPP w Lublinie zatrzymali kibiców z narkotykami Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Oddziału Prewencji w Lulinie zatrzymali 7 kibiców drużyn Wisłoka Dębica i Siarka Tarnobrzeg. W trakcie zabezpieczenia przejazdu kibiców policjanci dokonali sprawdzenia pojazdów oraz osób, pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów i substancji zabronionych. Mundurowi podczas tych czynności ujawnili susz roślinny. Czterech kibiców, w tym dwoje nieletnich odpowie za posiadanie narkotyków.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie w sobotę realizowali zabezpieczenie przejazdu kibiców drużyn Wisłoka Dębica i Siarka Tarnobrzeg na mecz piłki nożnej, który został rozegrany pomiędzy drużynami Wisłoka Dębica i Chełmianką Chełm. Celem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz utrzymanie ładu i porządku publicznego.

Mundurowi, realizując zabezpieczenie dokonali sprawdzenia pojazdów oraz osób, pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów i substancji zabronionych. Funkcjonariusze zatrzymali siedmiu kibiców. Powodem było ujawnienie w pojazdach oraz w rzeczach osobistych pasażerów substancji odurzających.

Dalsze czynności z zatrzymanymi mężczyznami wykonywali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Wśród zatrzymanych było dwóch nastolatków, którzy po wykonaniu czynności przez policjantów zostali zwolnieni i przekazani rodzicom. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.