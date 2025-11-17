Szczęśliwy finał poszukiwań 73-latki, która utknęła w bagnach Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Kilkudziesięciu policjantów, strażacy i druhowie OSP poszukiwali w sobotę zaginionej 73-latki. Okazało się, że kobieta utknęła w zaroślach na bagnistym terenie i przez dwa dni nie mogła się z nich wydostać. Na szczęście pomoc przyszła w porę, zdrowie i życie seniorki nie jest już zagrożone.

W sobotnie popołudnie (15 listopada) dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 73-latki z gminy Łuków. Z przekazanej relacji wynikało, że kobieta od kilku dni nie była widziana ani przez sąsiadów, ani też przez jej najbliższych. Skierowani do jej domu policjanci sprawdzili zabudowania posesji i ich najbliższe okolice. Ustalenia mundurowych i chłodna, jesienna aura wskazywały na wielkie prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia, a nawet życia seniorki.

Do poszukiwań zaangażowano wszystkich policjantów pełniących tego dnia służbę, do działań włączono też wezwanych w trybie alarmowym łukowskich kryminalnych. Do wspólnych poszukiwań dołączyli też strażacy z Łukowa i druhowie z okolicznych OSP . Po kilku godzinach intensywnych działań odnaleziono zaginioną 73-latkę.

Okazało się, że kobieta utknęła w zaroślach, na bagnistym terenie i od dwóch dni nie mogła się z nich wydostać. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostano z nich seniorkę, przekazano ją personelowi karetki pogotowia. Na szczęście pomoc przyszła w porę, zdrowie i życie 73-latki już nie jest zagrożone.