Tymczasowy areszt dla 20-latka podejrzanego o ranienie ostrym narzędziem rodziców Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Trzy miesiące tymczasowego aresztu – to środek zapobiegawczy, jaki zastosował sąd wobec 20-letniego mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po tym, jak wszczął w domu awanturę i zaatakował swoich rodziców, raniąc ich ostrym przedmiotem. Na szczęście obrażenia, jakich pokrzywdzeni doznali, nie zagrażają ich życiu.

W czwartek po południu (13 listopada) policjanci zostali skierowani do jednego z domów na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Ze zgłoszenia wynikało, że znajduje się tam młody mężczyzna, który zranił nożem swojego ojca i stanowi zagrożenie dla pozostałych domowników. Mundurowi niezwłocznie pojechali pod wskazany adres, ale gdy dotarli na miejsce, sprawcy już nie było. Okazało się, że w wyniku szarpaniny, jaka wywiązała się między 20-latkiem i jego ojcem, ranna została też matka sprawcy.

Oboje pokrzywdzeni (mężczyzna z urazem głowy i nadgarstka oraz kobieta z urazem ręki) zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście nie odnieśli obrażeń, które mogłyby zagrażać ich życiu i jeszcze tego samego dnia opuścili szpital.

Policjanci zabezpieczyli dwa noże, którymi najprawdopodobniej posłużył się sprawca, ustalili rysopis 20-latka i rozpoczęli jego poszukiwania. Niespełna dwie godziny później, w odległości kilku kilometrów od miejsca zdarzenia, policjantki z patrolu zauważyły idącego drogą mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego i sprawdziły jego tożsamość. Potwierdziły, że to 20-letni uciekinier i zatrzymały go. W chwili zatrzymania mężczyzna miał w organizmie prawie promil alkoholu. Pobrana została też od niego krew do badań na zawartość środków odurzających.

Następnego dnia, gdy 20-latek wytrzeźwiał, policjanci doprowadzili go do prokuratury. Tam mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu obojga rodziców oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego ojca.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zatrzymanego. W związku z tym mężczyzna jeszcze tego samego dnia stanął przed sądem, który przychylił się do wniosku prokuratora. 20-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.