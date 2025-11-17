Zabezpieczone narkotyki i pieniądze. 41-latek tymczasowo aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Operacyjna praca ciechanowskich policjantów zajmujących się przestępczością narkotykową doprowadziła do zatrzymania 41-letniego ciechanowianina, który posiadał znaczną ilość środków odurzających. Kryminalni zabezpieczyli ponad 1,6 kg narkotyków, a także pieniądze. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Praca operacyjna policjantów zajmujących się przestępczością narkotykową Wydziału Kryminalnego ciechanowskiej komendy doprowadziła do zatrzymania 41-letniego ciechanowianina. Mężczyzna, jak wynikało z pozyskanych przez policjantów informacji, mógł posiadać większą ilość narkotyków.

Ustalenia ciechanowskich funkcjonariuszy potwierdziły się. W miejscu zamieszkania 41-latka kryminalni znaleźli marihuanę, mefedron oraz amfetaminę. Łącznie ponad 1,6 kilograma środków odurzających. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze, ponad 393 tys. zł oraz prawie 700 euro.

41-latek został zatrzymany. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.