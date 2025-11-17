Aresztowany za zabójstwo partnerki Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej 47-letniej partnerki. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienie wolności.

We wtorek 11 listopada, przed 17.00 dyżurny nyskiej komendy przyjął zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, która martwiła się o 47-latkę. Kobieta od kilku dni nie kontaktowała się z rodziną, nie odbierała od nich telefonu, dlatego też postanowili ją odwiedzić. Gdy otworzyli drzwi od mieszkania, zauważyli zwłoki kobiety. Natychmiast powiadomili Policję, a na miejsce od razu zostali skierowani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Niestety, na udzielenie pomocy kobiecie było już za późno. Na miejscu pracowali policjanci wchodzący w skład grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczyli ślady i dowody w tej sprawie. Na miejscu był również prokurator, pod którego nadzorem odbywały się wszystkie czynności procesowe. Okoliczności zdarzenia, zabezpieczone ślady i zeznania sąsiadów wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa.

Nyscy policjanci wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia przebiegu zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy wskazywał na uczestnictwo partnera zmarłej kobiety, który ukrywał się przed organami ścigania. Już następnego dnia nyscy policjanci zatrzymali 46-latka i osadzili w policyjnym areszcie. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Prokuratury w Rejonowej w Nysie, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa 47-latki. Na wniosek śledczych, decyzją sądu 46-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienie wolności.

( KWP w Oplu / kp)

