Bałuccy dzielnicowi zatrzymali oszusta działającego metodą „na policjanta” Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z II Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 20-latka, który usiłował oszukać seniorkę metodą „na policjanta”. Został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy próbował wyłudzić od kobiety 150 000 złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomimo apeli i porad Policji oszustwa na tak zwaną legendę nadal się zdarzają. Przestępcy podczas rozmów telefonicznych podają się za osoby bliskie, policjantów, przedstawicieli innych służb, czy pracowników banków i podstępnie wyłudzają informacje o oszczędnościach. Manipulując i wywierając presję na pokrzywdzonych doprowadzają ich do przekazania pieniędzy.

Przekonała się o tym 82-latka, która 13 listopada 2025 roku, zamierzała przekazać 150 tysięcy złotych po tym, jak na jej stacjonarny telefon zadzwonił nieznany mężczyzna. Podając się za policjanta, polecił przekazanie pieniędzy jako zabezpieczenie na poczet kaucji za wypadek drogowy, który rzekomo miała spowodować jej córka.

W tym samym czasie dzielnicowi z bałuckiego komisariatu łódzkiej komendy, posiadając informację, że może dojść do przestępczego procederu, natychmiast pojechali na ulicę Urzędniczą w Łodzi. Podjęli obserwację mieszkania seniorki. Po chwili na klatce schodowej przed jej drzwiami zauważyli młodego mężczyznę - przedstawił się, że jest policjantem. Nie spodziewał się, że sytuację zza jego pleców obserwują prawdziwi stróże prawa. Gdy 82-latka otworzyła drzwi, chcąc wpuścicie go do wnętrza mieszkania, natychmiast do działania przystąpili dzielnicowi.

Zatrzymali 20-latka, który był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Kobieta nie zdawała sobie sprawy, że mogła być oszukana. Wierzyła, że osoba z którą miała się spotkać to policjant - nie sądziła, że może stracić oszczędności swojego życia. Roztrzęsiona została oddana pod opiekę bliskich.

Podejrzany usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa, za co może mu grozić kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratora, został aresztowany na najbliższe trzy miesiące.

Czynności w tej sprawie prowadzone są przez śledczych z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty.

Łódzcy policjanci przypominają:

W naszym codziennym życiu stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do wszelkich nieznanych nam osób. Zarówno tych, które do nas telefonują, jak również pukających do naszych drzwi.

Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny lub pracownika instytucji i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań - potwierdźmy prawdziwość informacji przekazywanych przez takie osoby dzwoniąc do naszych najbliższych lub na numer alarmowy 112.

Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie.

Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności za namową telefonicznego rozmówcy.

Nie działajmy w pośpiechu, nie podejmujmy od razu pieniędzy z banku - odłóżmy termin wypłaty lub udzielenia pożyczki najlepiej o kilka dni.