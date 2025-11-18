Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski

Data publikacji 18.11.2025
Powrót
Drukuj

Używanie elementów odblaskowych przez pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.

Odpowiednio dobieraj odzież – zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Czarne lub ciemne ubrania znacząco ograniczają widoczność pieszego na drodze. Natomiast kolorowa, jaskrawa odzież podkreśli naszą obecność na drodze. 

Bądź widoczny - nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.

Kochasz - zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

Odpowiednio umieść odblaski!
Najlepiej po prawej stronie ciała (bliżej jezdni) np. na ręce czy nodze.

Odblaski to nie wstyd - to twoje bezpieczeństwo!
Odblaski sprawiają, że pieszy jest widoczny z odległości nawet 150 metrów, podczas gdy osoba w ciemnym ubraniu jest widoczna zaledwie z 30 metrów.

(KWP w Krakowie  mw)

Film Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski

Pobierz plik Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski (format mp4 - rozmiar 15.87 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony