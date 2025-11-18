Bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski
Data publikacji 18.11.2025
Używanie elementów odblaskowych przez pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.
Odpowiednio dobieraj odzież – zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Czarne lub ciemne ubrania znacząco ograniczają widoczność pieszego na drodze. Natomiast kolorowa, jaskrawa odzież podkreśli naszą obecność na drodze.
Bądź widoczny - nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.
Kochasz - zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
Odpowiednio umieść odblaski!
Najlepiej po prawej stronie ciała (bliżej jezdni) np. na ręce czy nodze.
Odblaski to nie wstyd - to twoje bezpieczeństwo!
Odblaski sprawiają, że pieszy jest widoczny z odległości nawet 150 metrów, podczas gdy osoba w ciemnym ubraniu jest widoczna zaledwie z 30 metrów.
(KWP w Krakowie mw)
