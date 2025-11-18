Wspólne posiedzenie eksperckich grup roboczych ENFSI w Armenii Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 12-14 listopada 2025 r. w Erywaniu odbyło się trzydniowe wspólne posiedzenie przewodniczących grup roboczych oraz Zarządu Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych tzw. ENFSI Joint Meeting. Organizatorem oraz gospodarzem tegorocznego wydarzenia było Krajowe Biuro Ekspertyz Sądowych w Armenii, reprezentowane przez dyrektora Argama Hovsepyana.

Obradom przewodniczyła Agnieszka Łukomska, główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP , pełniąca funkcję Przewodniczącej ENFSI.

Podczas sesji plenarnej w dniu 13 listopada 2025 r. przemówienie inauguracyjne wygłosił dyrektor Biura, Argam Hovsepian, który podziękował członkom Zarządu ENFSI za podjęcie decyzji o zorganizowaniu tegorocznego Joint Meeting w Republice Armenii na jego zaproszenie: „To dla nas wielki zaszczyt gościć Państwa w Republice Armenii i po raz pierwszy w historii naszego kraju zorganizować spotkanie, które przypada również podczas 30-lecia ENFSI. To ważne wydarzenie ma na celu podsumowanie osiągnięć minionego okresu, zwrócenie uwagi na istniejące wyzwania i nakreślenie perspektyw rozwoju, a także zjednoczenie naszych wspólnych wysiłków na rzecz kryminalistyki.” Argam Hovsepyan życzył uczestnikom owocnych dyskusji, produktywnej pracy oraz wytyczania nowych kierunków badań naukowych, które przyczynią się do dalszego rozwoju nauk sądowych, rozszerzania współpracy oraz wprowadzania nowoczesnych technologii i metodyk.

Z kolei Agnieszka Łukomska w swoim przemówieniu wyraziła w imieniu wszystkich uczestników podziękowanie za wysoką jakość organizacji wydarzenia, serdeczną gościnność oraz możliwość zapoznania się z bogatym dziedzictwem kulturowym Armenii: „Niezwykle cieszymy się, że Krajowe Biuro Ekspertyz Sądowych jest pełnoprawnym członkiem ENFSI, a uczestnictwo w Joint Meeting w Armenii jest dla nas wielkim zaszczytem. Wydarzenie to stanowi okazję dla przedstawicieli europejskiej społeczności kryminalistycznej do wymiany doświadczeń eksperckich i naukowych, nowych technik i metod, które stanowią nieodzowną część pracy ekspertów. Dziękuję nie tylko za współpracę nawiązaną w ramach ENFSI, ale także za ciepłe, przyjazne relacje, które są kluczem do sukcesu naszej Sieci”.

Podczas trzydniowych obrad podsumowano działalność ENFSI za ostatni rok, zarówno przez Zarząd ENFSI, jak i poszczególne grupy robocze, stałe komitety i grupy zadaniowe. Kluczowym punktem było przedstawienie przez liderów grup strategii rozwoju poszczególnych specjalności kryminalistycznych w formie tzw. „Position Papers”. Międzynarodowe grono przedstawicieli ENFSI miało również okazję zapoznania się z profilem działalności Krajowego Biura Ekspertyz Sądowych Armenii oraz zwiedzenia pomieszczeń laboratoryjnych. Więcej informacji na temat gospodarza przedsięwzięcia znajduje się na stronie www.nbe.am.