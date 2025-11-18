Zatrzymanie grupy oszustów działających metodą „na legendę”. Pokrzywdzeni stracili ponad 80 tysięcy złotych Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z powiatu nowotarskiego udało się zatrzymać trzy osoby podejrzane o dokonanie dwóch oszustw metodą „na legendę” na terenie Orawy. Pokrzywdzeni stracili ponad 80 tys. złotych, z czego część już odzyskano. W trakcie dalszych działań ujęto również 29-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków.

12 listopada br., wieczorem funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jabłonce otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa metodą „na wypadek”. Z przekazanych informacji wynikało, że w rejonie Lipnicy Małej mogą przebywać osoby podszywające się pod członków rodziny seniorów, próbujące wyłudzić od nich pieniądze. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Podczas sprawdzania terenu zauważyli samochód, którym mogli poruszać się sprawcy. Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania pojazdu kierowca nie zareagował na wydawane przez nich sygnały i zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu samochód został zatrzymany. W środku znajdowały się trzy osoby, które trafiły do policyjnej izby zatrzymań: 28-letnia kobieta mieszkająca w Krakowie, 32-letni mężczyzna z Tych oraz 30-letni mieszkaniec Katowic. Ustalono, że cała trójka dopuściła się dwóch oszustw na terenie Orawy, w wyniku których pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 80 tysięcy złotych. Jeden z mężczyzn był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów znaczna część tej kwoty została już odzyskana.

W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, tablet, gotówkę w walucie polskiej i obcej oraz przedmiot przypominający broń palną. Zabezpieczone mienie będzie stanowić materiał dowodowy w toku dalszego postępowania.

Podczas przeszukań realizowanych w miejscach zamieszkania zatrzymanych policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę. Narkotyki zostały zabezpieczone, a wobec mężczyzny prowadzone są dalsze czynności pod kątem naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec trójki podejrzanych o oszustwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci ustalają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami na terenie regionu i poza nim.

Jak ustalili policjanci, jeden z oszustów dzwoniąc do pokrzywdzonych osób podawał się funkcjonariusza niemieckiej Policji, a następnie drugi z mężczyzn podając się za członka rodziny polecał pokrzywdzonym wydane dużej kwoty pieniędzy na rzekomą pomoc w załatwieniu sprawy.

Policja apeluje o ostrożność, szczególnie wśród seniorów:

nie przekazuj pieniędzy obcym osobom,

zawsze weryfikuj telefoniczne prośby o pomoc,

kontaktuj się bezpośrednio z bliskimi lub numerem 112,

informuj osoby starsze o metodach działania oszustów.

Dzięki czujności mieszkańców i zdecydowanym działaniom policjantów udało się przerwać działalność grupy oszustów działających metodą „na wypadek”.