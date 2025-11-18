17-latek z nożem obezwładniony przez policjantów z Kamienia Pomorskiego Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj W nocy z 15 na 16 listopada 2025 roku policjanci pełniący służbę na terenie powiatu kamieńskiego podjęli interwencję, która w kilka chwil zamieniła się w wyjątkowo niebezpieczne zdarzenie. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy agresywny 17-latek, uzbrojony w duży nóż kuchenny, został szybko obezwładniony i zatrzymany.

Około godziny 1:35 Dyżurny KPP w Kamieniu Pomorskim skierował patrol pod jeden z adresów w mieście, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwy młody mężczyzna wszczął awanturę i zachowywał się agresywnie wobec członków rodziny. Zgłaszająca, chcąc uniknąć eskalacji, opuściła mieszkanie i oczekiwała na przyjazd Policji.

Po wejściu do mieszkania policjanci zauważyli 17-latka trzymającego w ręku duży nóż kuchenny. Na widok funkcjonariuszy zaczął wymachiwać ostrzem w ich kierunku, ignorując wielokrotne wezwania do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Zachowywał się irracjonalnie i agresywnie, dodatkowo kierując wobec policjantów liczne wulgarne obelgi.

W momencie, gdy funkcjonariusze podjęli próbę dalszego zabezpieczenia miejsca, nastolatek wykonał w ich kierunku zamachy nożem, czym dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Jednocześnie próbował kopać interweniujących policjantów, naruszając ich nietykalność cielesną.

Wobec realnego zagrożenia życia i zdrowia policjanci natychmiast użyli środków przymusu bezpośredniego, po czym obezwładnili 17-latka i założyli mu kajdanki.

Podczas czynności mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie, próbując pluć na funkcjonariuszy oraz kierując wobec nich kolejne wyzwiska. 17-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.

Usłyszał już zarzuty m.in. za znieważenie funkcjonariuszy publicznych, naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz czynną napaść na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Są to przestępstwa zagrożone surowymi karami, zwłaszcza w sytuacji użycia noża podczas interwencji. Górna granica wynosi 10 lat pozbawienia wolności.

Szybkie działanie i zdecydowana postawa policjantów zapobiegły tragedii. Funkcjonariusze wykazali się doświadczeniem, opanowaniem i skutecznością, neutralizując poważne zagrożenie dla siebie oraz domowników.