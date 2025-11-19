Finał ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez Przemocy Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj 19 listopada br. o godz. 17:00 budynki użyteczności publicznej w Polsce zostały podświetlone na kolor czerwony. W ten symboliczny sposób, w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, zakończyła się ogólnopolska kampania społeczna Dzieciństwo bez Przemocy.

Inicjatywa ta, realizowana w Polsce po raz drugi, została zainaugurowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci 6 października br. i podobnie jak rok wcześniej, aktywnie włączyła się w nią Policja. Głównym partnerem tego przedsięwzięcia był Rzecznik Praw Dziecka.

Nadrzędnym celem przyświecającym kampanii było uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce, a także wspieranie każdego z nas w reagowaniu na przemoc wobec najmłodszych. Miała ona służyć także promocji systemowych rozwiązań na rzecz ochrony najbardziej bezbronnych przedstawicieli naszego społeczeństwa przed krzywdzeniem oraz idei uważnego rodzicielstwa.

W ramach kampanii organizowane były liczne działania edukacyjne oraz medialne, zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne. Policjanci realizowali głównie działania informacyjno – edukacyjne dotyczące wszelkich aspektów przemocy wobec dzieci. Ich odbiorcami byli najmłodsi, a także ich rodzice, opiekunowie i inni dorośli.

Jednostki organizacyjne Policji włączające się w działania w ramach kampanii oznaczały na specjalnie stworzonej na stronie kampanii wirtualnej mapie Polski informację o aktywnym włączeniu się w jej działania. Aby zwiększyć zasięgi prezentowanych w związku z kampanią materiałów, a także ułatwić zainteresowanym zapoznanie się z zamieszczanymi publikacjami, były one oznaczane hasztagami: #DzieciństwoBezPrzemocy oraz #PomagamyiChronimy #polskapolicja.

Ochrona dzieci przed przemocą to ważne zadanie dla nas wszystkich dorosłych, w tym oczywiście policjantów. Wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci i ich złe traktowanie stanowią bolesne i trudne przeżycie, którego piętno odciska się do końca życia. Stąd tak ważna jest świadomość każdego z nas o bezwzględnej potrzebie ochrony najmłodszych przed wszystkimi formami krzywdzenia i jednoczenie podejmowanie wysiłków instytucji i podmiotów, aby zwiększyć siłę i skuteczność działań.

Kampania Dzieciństwo bez Przemocy, mobilizująca społeczeństwo do ochrony dzieci przed przemocą i budowania bezpiecznego, wspierającego dzieciństwa, została symbolicznie zakończona 19 listopada br. o godz. 17:00 podświetleniem budynków użyteczności publicznej, w tym budynków Policji, na kolor czerwony.

Pamiętajmy, że zakończenie tej kampanii ma wyłącznie wymiar symboliczny i nie zwalnia nikogo z nas z ciążącego obowiązku podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych oraz reagowania na każdy sygnał dotyczący ich krzywdzenia.

(Biuro Prewencji KGP )

