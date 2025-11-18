Zarzuty i areszt dla 24-latka za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 24-latka, którzy odpowie za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Podczas kontroli garażu oraz mieszkania mieszkańca Tczewa policjanci zabezpieczyli blisko 4,8 kilograma różnego rodzaju środków psychotropowych i odurzających o czarnorynkowej wartości ponad 1,5 miliona złotych. W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut za popełnione przestępstwo. Sąd aresztował 24-latka na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi teraz kara do 12 lat więzienia.

Kryminalni z komendy miejskiej uzyskali informację, że jeden z mieszkańców Tczewa w garażu może przechowywać środki odurzające. Realizując czynności w tej sprawie, w miniony czwartek operacyjni pojechali pod wytypowany adres i wylegitymowali 24-latka, który wyszedł z garażu. W trakcie przeszukania pomieszczania należącego do mieszkańca Tczewa kryminalni między innymi na stole znaleźli pojemniki z białym proszkiem, suszem roślinnym oraz substancją przypominającą żelki. Kolejne zabronione substancje kryminalni zabezpieczyli podczas przeszukania mieszkania mężczyzny. Dodatkowo do tej sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi wagę elektroniczną, gotówkę w wysokości prawie 10 tysięcy złotych, a także telefon mężczyzny.

Funkcjonariusze zatrzymali 24-latka, który trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczone narkotyki policjanci przekazali do badań biegłemu sądowemu, który we wstępnej opinii określił, że zabezpieczonych blisko 4750 porcji handlowych to kokaina, marihuana i klefedron. W najbliższym czasie biegły wyda szczegółową opinię w zakresie ilości zapieczonych narkotyków.

Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator Prokuratury Rejonowej w Tczewie przedstawił podejrzanemu zarzut za uczestniczenie w obrocie znaczną ilości środków odurzających i psychotropowych. W piątek sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i 24-latek na trzy miesiące trafił do aresztu.

Za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.