Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków drogowych. Złotoryjscy policjanci wyeliminowali z ruchu pirata drogowego Data publikacji 18.11.2025 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących samochodami nadal pozostaje główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków i groźnych zdarzeń drogowych. Z tego powodu policjanci prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego. Chcąc ograniczyć liczbę tych zdarzeń, dolnośląscy policjanci w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Złotoryjscy policjanci zatrzymali 46-letniego kierowcę, który w skrajnie niebezpieczny sposób lekceważył przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna wyprzedzał na podwójnej ciągłej, w obrębie skrzyżowania i oznakowanego przejścia dla pieszych. Za swoje zachowanie został surowo ukarany. Konsekwencją wykroczeń w ruchu drogowym była utrata prawa jazdy oraz wysoki mandat karny.

Pomimo realizacji codziennych zadań związanych z wykrywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, policjanci przeprowadzają regularnie kontrole mające na celu zintensyfikowanie kontroli w miejscach, gdzie do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej.

I tak w dniu 12 listopada br. w toku prowadzonych czynności na drodze w kierunku Legnicy złotoryjscy mundurowi dostrzegli samochód osobowy, którego kierowca zdecydował się na bardzo niebezpieczne manewry. Mężczyzna wyprzedzał inne pojazdy w obszarze zabudowanym, na podwójnej linii ciągłej, na domiar złego kolejny niebezpieczny manewr wykonał w obrębie przejścia dla pieszych.

Zdecydowanie kierowca swoim zachowaniem stwarzał poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu.

Policjanci, widząc zachowanie kierowcy niezwłocznie zareagowali, zatrzymując go do kontroli drogowej.

Za popełnione wykroczenia 46-latek otrzymał mandat w kwocie 2500 złotych oraz 25 punktów karnych, co skutkowało utratą prawa jazdy. Tym samym kierowca zobligowany będzie ponownie ubiegać się o uprawnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Każdy kierowca powinien wziąć pod uwagę również pozostałe czynniki takie jak: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie zachowania niezgodne z prawem.

( KWP we Wrocławiu / kp)