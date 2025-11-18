Dzięki szybkiej akcji policjantów uratowano zagubioną w lesie kobietę Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek około godziny 19.20 do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Zgłaszająca poinformowała, że jej sąsiadka zgubiła się w lesie, płakała przez telefon i od kilku godzin próbowała znaleźć wyjście. W pewnym momencie telefon kobiety przestał odpowiadać, a temperatura zaczęła spadać.

Policjanci natychmiast ruszyli na pomoc. Posiadając zdjęcia drzew, które kobieta zdążyła wysłać wcześniej, funkcjonariusze przeczesywali las kawałek po kawałku. Około 22.00 zauważyli jej skuter - to był przełom. Po chwili odnaleźli zagubioną kobietę, która z powodu bólu nogi nie mogła sama wyjść z lasu.

W chwili odnalezienia na zewnątrz było zaledwie ok. 2°C. Kobieta została dowieziona przez stróżów prawa do utwardzonej drogi, gdzie czekał już Zespół Ratownictwa Medycznego.

Dzięki czujności, determinacji i szybkim działaniom policjantów z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego akcja zakończyła się szczęśliwie.

Wybierając się do lasu, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Poinformuj bliskich, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz wrócić.

Zabierz naładowany telefon oraz powerbank, aby w razie potrzeby mieć kontakt ze służbami.

Korzystaj z aplikacji lokalizacyjnych lub map offline , które działają bez zasięgu.

Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i unikaj zejścia z tras.

Realnie oceń swoje możliwości - jeśli robi się ciemno lub pogarsza się pogoda, zawróć.

Zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie, które pomogą określić położenie.

Jeśli się zgubisz - zatrzymaj się, spróbuj ustalić lokalizację i wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112.