Dzięki szybkiej akcji policjantów uratowano zagubioną w lesie kobietę
W poniedziałek około godziny 19.20 do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Zgłaszająca poinformowała, że jej sąsiadka zgubiła się w lesie, płakała przez telefon i od kilku godzin próbowała znaleźć wyjście. W pewnym momencie telefon kobiety przestał odpowiadać, a temperatura zaczęła spadać.
Policjanci natychmiast ruszyli na pomoc. Posiadając zdjęcia drzew, które kobieta zdążyła wysłać wcześniej, funkcjonariusze przeczesywali las kawałek po kawałku. Około 22.00 zauważyli jej skuter - to był przełom. Po chwili odnaleźli zagubioną kobietę, która z powodu bólu nogi nie mogła sama wyjść z lasu.
W chwili odnalezienia na zewnątrz było zaledwie ok. 2°C. Kobieta została dowieziona przez stróżów prawa do utwardzonej drogi, gdzie czekał już Zespół Ratownictwa Medycznego.
Dzięki czujności, determinacji i szybkim działaniom policjantów z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego akcja zakończyła się szczęśliwie.
Wybierając się do lasu, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- Poinformuj bliskich, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz wrócić.
- Zabierz naładowany telefon oraz powerbank, aby w razie potrzeby mieć kontakt ze służbami.
- Korzystaj z aplikacji lokalizacyjnych lub map offline, które działają bez zasięgu.
- Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i unikaj zejścia z tras.
- Realnie oceń swoje możliwości - jeśli robi się ciemno lub pogarsza się pogoda, zawróć.
- Zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie, które pomogą określić położenie.
- Jeśli się zgubisz - zatrzymaj się, spróbuj ustalić lokalizację i wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112.
(KWP w Szczecinie / mw)