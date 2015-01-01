Oszuści wciąż aktywni. Kolejne osoby oszukane podczas sprzedaży na OLX! Powrót Drukuj Uwaga na oszustów, którzy pod pretekstem zakupu towaru wystawionego za pośrednictwem OLX, przesyłają link przekierowujący do łudząco podobnej witryny tej platformy z instrukcją do wprowadzenia karty płatniczej lub wygenerowania kodu BLIK, w celu tak zwanego szybkiego przelania pieniędzy. W ostatnim tygodniu do jaworskich policjantów zgłosiły się kolejne osoby, które padły ofiarą oszustów podczas sprzedaży przedmiotów na platformie OLX.

Schemat działania sprawców jest następujący - osoba podająca się za zainteresowaną zakupem kontaktuje się ze sprzedającym, po czym informuje, że „wysyła link do kuriera”, dzięki któremu, jak twierdzi, opłaci towar i koszt przesyłki. Link przekierowuje jednak na fałszywą stronę, łudząco przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku.

Następnie sprzedający proszony jest o podanie danych karty lub - co zdarza się najczęściej - wygenerowanie kodów BLIK, które rzekomo mają potwierdzić nadanie przesyłki. Oszuści natychmiast wykorzystują te kody do wypłat gotówki z konta.

W ostatnich dniach odnotowano dwa poważne przypadki oszustw:

67-letnia mieszkanka powiatu jaworskiego wygenerowała kilka kodów BLIK i straciła ponad 51 tysięcy złotych;

48-latka, która również kliknęła w fałszywy link i podała kody BLIK, straciła ponad 22 tysiące złotych.

Uważajmy! Przekazywane przez oszustów linki często przypominają odnośniki do prawdziwych stron, a różnice są prawie niedostrzegalne. Dlatego za każdym razem powinniśmy dokładnie weryfikować strony internetowe, z których korzystamy. Nie powinniśmy klikać w linki otrzymane od nieznanych osób. Ponadto błędem jest przekazywanie danych takich jak login i hasło do bankowości

internetowej, czy właśnie informacji zapisanych na karcie płatniczej. Wówczas oszuści bez problemu mogą wejść w posiadanie naszych pieniędzy, których odzyskanie już nie jest takie łatwe.

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności:

nigdy nie klikajmy w linki przesyłane przez kupujących;

platforma OLX nie wymaga potwierdzania transakcji poprzez zewnętrzne linki;

nigdy nie podawajmy danych karty ani nie generujmy kodów BLIK na prośbę nieznajomych;

każda operacja BLIK wymaga akceptacji w aplikacji bankowej - sprawdzajmy, co zatwierdzamy;

w przypadku podejrzeń natychmiast skontaktujmy się ze swoim bankiem oraz policją.