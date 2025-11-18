17-latek uciekał kradzionym busem. Został zatrzymany po pościgu Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj W czwartek (13 listopada) policjanci z krośnieńskiej drogówki prowadzili pościg za kierowcą mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 17-latek usiłował uciec, wjeżdżając w las, a następnie w łąkę, gdzie porzucił pojazd. Został zatrzymany po pościgu pieszym. Okazało się, że samochód, którym kierował, został skradziony na terenie innego województwa i miał założone tablice rejestracyjne przypisane do innego auta.

W czwartek, 13 listopada br., policjanci drogówki zauważyli w Dychowie busa, którego postanowili skontrolować. Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli za nim. Kierujący zlekceważył to i przyspieszył, udając się w stronę miejscowości Stary Zagór. W trakcie ucieczki przez Stary Zagór, Brzeźnica, Dąbie, Szczawno, nie stosował się do nadawanych przez mundurowych sygnałów, a dodatkowo w Dąbiu nie zatrzymał się przed znakiem STOP, czym spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, zmuszając innych kierujących do hamowania. Po wjechaniu w łąki, w rejonie miejscowości Szczawno, w pewnym momencie mężczyzna porzucił pojazd i usiłował uciekać pieszo. Policjanci, będący cały czas za nim, szybko go dogonili. Jak się okazało, zatrzymany to 17-latek, który nie ma uprawnień do kierowania. Ponadto samochód, którym jechał, pochodził z kradzieży na terenie powiatu złotoryjskiego i miał założone tablice rejestracyjne od innego pojazdu.

W toku czynności funkcjonariusze znaleźli w samochodzie narkotyki, które zostały zabezpieczone. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. 17-latek został zatrzymany do wyjaśnienia, natomiast pojazd odholowano na policyjny parking. Zebrany w sprawie materiał wykazał, że nie były to jedyne przewinienia, których mężczyzna dopuścił się w ostatnich miesiącach. Zarzuca mu się kierowanie pojazdami z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do innych samochodów, nabycie lub przyjęcie pochodzącego z kradzieży samochodu marki Mercedes Sprinter o wartości 14 tysięcy złotych, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie narkotyków. Dodatkowo został on przesłuchany w sprawie kilkunastu wykroczeń, dotyczących kierowania pojazdami bez uprawnień oraz kradzieży paliwa. Teraz o przyszłości 17-latka zdecyduje sąd.

( KWP w Gorzowie / mw)