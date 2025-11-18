Zagroził pracownikom i ukradł pieniądze. Został zatrzymany i trafił do aresztu Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Do zdarzenia doszło 7 listopada 2025 roku przy ul. Bakalarskiej. Mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podjechał pod firmę świadczącą usługi sprzątające, wszedł do środka i grożąc pracownikom przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania pieniędzy. Dzięki intensywnej pracy operacyjnych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu 42-letni mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu.

7 listopada br. przy ul. Bakalarskiej doszło do kradzieży dużej kwoty pieniędzy. Tak brzmiało zgłoszenie, które wpłynęło do oficera dyżurnego. Natychmiast na miejsce udali się policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca przyjechał pod jedną z firm hulajnogą elektryczną, wszedł do środka i grożąc pracownikom przy użyciu przedmiotu przypominającego broń, zażądał wydania gotówki. Pracownicy firmy wydali pieniądze, po czym mężczyzna wsiadł na hulajnogę i odjechał.

Rozpoczęły się intensywne ustalenia i poszukiwania sprawcy. Policjanci pracowali nad tą sprawą i krok po kroku zdobywali kolejne cenne informacje. W piątek na terenie Józefosławia operacyjni zatrzymali 42-latka.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozboju tj. art . 280 § 1 k.k. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.