Cyberoszuści i fałszywe umowy Data publikacji 18.11.2025 Zielonogórscy policjanci każdego dnia otrzymują zawiadomienia o osobach oszukanych lub okradzionych w Internecie. Współcześni przestępcy działają zazwyczaj on-line, co gwarantuje im łatwe i szybkie zyski. W ostatnich dniach jedna z zielonogórzanek nakłoniona do założenia konta bankowego przez aplikację mobilną, została oszukana na 36 tysięcy złotych. Natomiast mieszkaniec Cigacic został oszukany na blisko 70 tysięcy złotych przy zawarciu umowy dotyczącej termomodernizacji budynku.

Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, podobnie jak do wszystkich jednostek Policji w kraju, codziennie zgłaszają się osoby, które zostały oszukane lub okradzione w Internecie. Przestępcy wyłudzają ich dane dostępowe do kont bankowych, wyłudzają kody BLIK, oferują do sprzedaży nieistniejący towar, namawiają na fałszywe inwestycje, itp.

W ostatnich dniach na Policję zgłosiła się między innymi kobieta, mieszkanka Zielonej Góry, która została wprowadzona w błąd na jednym z komunikatorów, gdzie oferowano pracę na popularnych kanałach internetowych. Następnie, namówiono ją do założenia wielowalutowego konta i wykonania kilku przelewów pod pretekstem pomnożenia wpłacanych środków. W ten sposób z konta kobiety zniknęło 36 tysięcy złotych. Natomiast mieszkaniec Cigacic, podczas zawarcia z oszustem fikcyjnej umowy dotyczącej termomodernizacji budynku w ramach programu „Czyste powietrze”, został oszukany na kwotę blisko 70 tysięcy złotych.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie przy korzystaniu z Internetu, bądźmy też czujni przy zawieraniu różnego rodzaju kontraktów czy umów. Chrońmy swoje dane - nie podawajmy danych do logowania na konta bankowe czy numerów kart, ani też nie przesyłajmy zeskanowanych dokumentów tożsamości. Nie przekazujmy żadnych poufnych informacji przez telefon. Nie klikajmy na podane linki i nie instalujmy w ten sposób żadnych aplikacji, aby nie narazić się na utratę oszczędności życia. Nie podejmujmy ważnych decyzji w pośpiechu i zawsze zastanówmy się, czy warto inwestować oszczędności życia.